SV Ried/Kaltenbach feiert gegen Kitz Juniors Last-Minute-Sieg

In einem packenden Spiel der Bezirksliga Ost setzte sich der SV Ried/Kaltenbach am Freitagabend mit 2:1 gegen die FC Kitz Juniors durch. Der Sieg kam nach einem intensiven und hart umkämpften Match, das erst in den letzten Minuten entschieden wurde. Maximilian Wechselberger und Alexander Hörhager sicherten mit ihren Treffern den Erfolg der Heimmannschaft.

Ausgeglichene erste Halbzeit mit Führung für Ried/Kaltenbach

Das Spiel begann mit einem ausgeglichenen Start, in dem beide Mannschaften zunächst keine großen Chancen herausspielen konnten. Bereits nach wenigen Minuten war erkennbar, dass sich hier zwei Teams auf Augenhöhe begegneten.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit blieben die Torchancen zunächst Mangelware, doch Ried/Kaltenbach begann allmählich, das Spiel zu dominieren. In der 23. Minute hatte die Heimmannschaft eine riesige Gelegenheit, die jedoch vom Torhüter der Gäste vereitelt wurde. Doch nur eine Minute später fiel dann das erste Tor des Abends: Maximilian Wechselberger nutzte eine Ecke und brachte den SV Ried/Kaltenbach mit einem präzisen Kopfball in Führung.

Bis zur Halbzeitpause konnten die Kitz Juniors einige kleinere Chancen verbuchen, die jedoch nicht gefährlich genug waren, um den Torhüter der Heimmannschaft ernsthaft zu prüfen. Mit einer knappen 1:0-Führung für den SV Ried/Kaltenbach ging es in die Kabinen.

Dramatische Schlussminuten

Die zweite Halbzeit begann mit einer weiteren großen Chance für den SV Ried/Kaltenbach. Roland Aschenwald hatte in der 49. Minute die Möglichkeit, die Führung auszubauen, setzte den Ball jedoch neben das Tor.

In der Schlussphase des Spiels drehten die Gäste noch einmal richtig auf und hatten in der 82. Minute eine riesige Chance, die jedoch knapp am Tor vorbeiging. In der 89. Minute gelang den FC Kitz Juniors dann doch noch der ersehnte Ausgleich. Ein Schuss, den der Torwart zunächst parierte, wurde im Nachsetzen von Sebastian Bachler verwandelt. Plötzlich stand es 1:1 und alles deutete auf ein Unentschieden hin.

Doch der SV Ried/Kaltenbach ließ sich davon nicht entmutigen und startete noch einmal einen letzten Angriff. In der 90. Minute war es schließlich Alexander Hörhager, der mit einem fulminanten Schuss das 2:1 für die Heimmannschaft erzielte. Die Zuschauer waren außer sich vor Freude, und die letzten Minuten vergingen ohne weitere Tore.

In der Nachspielzeit passierte nichts Entscheidendes und so konnte der SV Ried/Kaltenbach einen verdienten Sieg feiern. Mit diesem Erfolg schickte der SV, wie schon im letzten Jahr, die FC Kitz Juniors ohne Punkte nach Hause. Es war ein starker Auftritt der Heimmannschaft, die sich mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und großem Kampfgeist durchsetzte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter SB69 (1460 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter SB69 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.