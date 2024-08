Acht Treffer zwischen Tux und Reith!

Details Samstag, 24. August 2024 01:36

Einen richtigen Kracher gab es zum Auftakt der dritten Runde der Bezirksliga Ost zu sehen. Der FC Sparkasse Tux als dominante Mannschaft gegen den FC Team Höfinger Reith, aber Tux fehleranfällig und mit Schwächen im Abschluss. So blieb es lange Zeit recht eng, am Ende setzt sich aber Tux doch mit 5:3 durch.

Starker Beginn der Tuxer

Bereits in der zweiten Minute legte der FC Tux den Grundstein für ihren Erfolg. Nach einer präzisen Flanke vollendete Julian Tesar zum 1:0. Der frühe Führungstreffer setzte die Gäste unter Druck, und die Tuxer machten weiter Druck. In der 16. Minute folgte das 2:0 durch Andreas Stöckl nach einem langen Einwurf, wobei die Abwehr von FC Reith/Kitzbühel den Ball nicht klären konnte. Nur vier Minuten später erhöhte Stöckl mit einem weiteren Treffer auf 3:0 und brachte die Heimfans zum Jubeln.

Der FC Reith/Kitzbühel versuchte, ins Spiel zurückzukommen, und erzielte in der 31. Minute durch Leon Puchinger das 2:1. Die Gäste nutzten einen Abwehrfehler der Tuxer eiskalt aus. Doch die Freude währte nicht lange. Noch vor der Halbzeit stellte Clemens Pfister in der 38. Minute den alten Abstand wieder her und erhöhte auf 3:1 für den FC Tux.

Spannung in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Halbzeit legte der FC Tux weiterhin ein hohes Tempo vor. In der 48. Minute war es Georg Oberlechner, der nach einer Vorlage mustergültig zum 4:1 einschoss. Die Gäste aus Kitzbühel gaben jedoch nicht auf und verkürzten in der 52. Minute durch Csaba Fogarasi auf 4:2. Das Spiel war nun wieder offen, und die Spannung stieg.

In der 80. Minute gelang Andreas Stöckl sein dritter Treffer an diesem Abend und stellte mit einem schönen Schuss auf 5:2. Doch auch das war noch nicht das Ende der Torflut. Nur sieben Minuten später, in der 87. Minute, traf Martin Nicolussi für die Gäste zum 5:3 und gab seinem Team damit noch einmal Hoffnung.

Die Schlussphase wurde hitzig, und in der 90. Minute hagelte es Karten. Mahir Iftic und Robert Dukic vom FC Reith/Kitzbühel sahen jeweils die Gelb-Rote Karte, was das Team zusätzlich schwächte. Trotz aller Bemühungen konnte der FC Reith/Kitzbühel keine weiteren Tore mehr erzielen.

Mit dem Schlusspfiff nach 95 Minuten stand der 5:3-Sieg für den FC Tux fest. Es war ein denkwürdiger Abend mit vielen Toren und Emotionen, der den Fans beider Teams sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Andreas Rausch, Trainer FC Sparkasse Tux: „Neunzig Minuten lang hat unsere Mannschaft eine Bombenleistung gezeigt. Sowohl spielerisch als auch kämpferisch absolut überzeugt und der Sieg hätte auch höher ausfallen können. Wir haben dominiert, aber individuelle Fehler haben zunächst ergebnismäßig eine eher enge Partie ergeben. Das 5:3 am Ende vor allem deswegen relativ knapp, da wir sehr viele Chancen liegen gelassen haben. Der Schiedsrichter hat leider etwas kleinlich gepfiffen. Es wurde zwar mit vollem Einsatz, aber sehr fair gespielt. Die beiden gelb-roten Karten für die Gäste in der Nachspielzeit wären meiner Meinung nach nicht nötig gewesen!“

Bezirksliga Ost: Tux : Reith/Kitzbühel - 5:3 (3:1)

87 Martin Nicolussi 5:3

80 Andreas Stöckl 5:2

52 Csaba Fogarasi 4:2

48 Georg Oberlechner 4:1

38 Clemens Pfister 3:1

31 Leon Puchinger 2:1

20 Andreas Stöckl 2:0

2 Julian Tesar 1:0

