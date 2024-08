Mario Schiestl analysiert den Erfolg von Ried/Kaltenbach gegen die Kitz Juniors!

Details Sonntag, 25. August 2024 01:20

In der dritten Runde der Bezirksliga Ost konnte der SV Ried/Kaltenbach das erste Mal in der Saison 2024/25 voll anschreiben. In einem Duell auf Augenhöhe konnten die FC Kitz Juniors knapp mit 2:1 bezwungen werden. An der Tabellenspitze Niederndorf als letzte Mannschaft die nach drei Runden und einem 5:1 in Ellmau noch mit weißer Weste unterwegs ist.

Entscheidung in Minute 89!

Mario Schiestl, Trainer SV Ried/Kaltenbach: „Das Spiel zwischen Ried Kaltenbach und den Kitzbüheler Juniors war ein hart umkämpftes Match. Kitzbühel, eine junge und spielerisch starke Mannschaft, stellte uns vor Herausforderungen. Dennoch konnten wir gut mithalten und zeigten uns vor allem kämpferisch überlegen.

In der ersten Halbzeit gingen wir mit 1:0 in Führung, nachdem Max Wechselberger einen Eckball mit dem Kopf erfolgreich verwandelte. Nach diesem Treffer verloren wir jedoch etwas den Faden, und unser Tormann musste mehrmals glänzend parieren, um den Ausgleich zu verhindern. So ging es mit 1:0 in die Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit dominierte Kitzbühel das Spielgeschehen, während uns es schwer fiel die Bälle vorne zu sichern. Dadurch gab es zu wenig Entlastung für die Defensive. Trotz zweier weiterer Rettungstaten unseres Tormanns war der Druck in der 88. Minute zu hoch und Kitzbühel gelang der Ausgleich.

Doch meine Jungs gaben nicht auf. In den letzten Minuten warfen sie noch einmal alles nach vorne. Ein Pass auf Peschl Fabi, der sich durchsetzte, führte zu einem Zuspiel auf den nachrückenden Hörhager Alex, der trocken zum 2:1-Siegtreffer verwandelte.“

Bezirksliga Ost: Ried/Kaltenbach : FC Kitz Juniors - 2:1 (1:0)

89 Alexander Hörhager 2:1

87 Sebastian Bachler 1:1

23 Maximilian Wechselberger 1:0

