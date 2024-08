Starke Anfangsphase von Ellmau gegen Niederndorf

Details Sonntag, 25. August 2024 12:52

Zunächst bereitete in der dritten Runde der Bezirksliga Ost der SC Ellmau dem SV Niederndorf ziemliche Probleme. Ellmau hätte auch wesentlich klarer als 1:0 führen können. In Folge fand aber Niederndorf besser ins Spiel und konnte am Ende mit einem klaren 5:1 Erfolg die weiße Weste verteidigen und die Tabellenführung erobern.

Spannender Beginn mit schnellen Toren

Das Spiel begann mit einem rasanten Tempo, und bereits in der 12. Minute gelang es dem SC Ellmau, den ersten Treffer der Partie zu erzielen. Belmin Majetic nutzte eine Chance und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort des SV Niederndorf ließ nicht lange auf sich warten. Nur drei Minuten später, in der 15. Minute, erzielte Thomas Schwaiger den Ausgleichstreffer zum 1:1. Dieses Tor setzte die Gäste nicht etwa unter Druck, sondern motivierte sie zusätzlich.

Die Mannschaft aus Niederndorf übernahm zunehmend die Kontrolle über das Spiel. In der 18. Minute war es dann Daniel Schuster, der den SV Niederndorf mit einem weiteren Treffer in Führung brachte. Der SC Ellmau hatte Schwierigkeiten, dem Druck standzuhalten und fand kaum Möglichkeiten, sich zu befreien. In der 25. Minute baute Thomas Schwaiger die Führung weiter aus, indem er sein zweites Tor des Abends erzielte und damit den Spielstand auf 1:3 erhöhte. Die Zuschauer sahen in dieser Phase ein temporeiches und spannendes Spiel, in dem der SV Niederndorf die klar bessere Mannschaft war.

Niederndorf dominiert auch in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause versuchte der SC Ellmau, wieder ins Spiel zu finden und den Rückstand aufzuholen. Doch die Defensive der Gäste stand sicher und ließ kaum Chancen zu. Die Niederndorfer hingegen spielten weiter druckvoll nach vorne und sorgten immer wieder für Gefahr vor dem Tor des SC Ellmau.

In der Schlussphase des Spiels drehte David Pichler auf und machte mit seinen beiden Treffern in der 84. und 86. Minute den klaren Sieg für den SV Niederndorf perfekt. Zunächst erzielte er in der 84. Minute das 1:4, bevor er nur zwei Minuten später zum 1:5-Endstand traf. Beide Tore waren das Resultat eines schnellen und präzisen Angriffsspiels, das die Defensive des SC Ellmau überforderte.

Der Schlusspfiff ertönte nach 90 Minuten und besiegelte den deutlichen Sieg für den SV Niederndorf. Mit diesem überzeugenden Auftritt und den insgesamt fünf Treffern zeigte die Mannschaft, dass sie in der Bezirksliga Ost (TIR) ein ernstzunehmender Gegner ist. Der SC Ellmau hingegen wird aus dieser Niederlage sicherlich seine Lehren ziehen müssen, um in den kommenden Spielen wieder erfolgreicher aufzutreten.

Markus Vinciguerra, Trainer SV Niederndorf: „Rückstand nach zwölf Minuten und Großchancen für Ellmau. Da hatten wir viel Glück, denn wir hätten klarer ins Hintertreffen geraten können. In den zweiten fünfzehn Minuten lief es aber besser. Nach einer halben Stunde konnten wir das 0:1 auf 3:1 für uns drehen. Nach der Halbzeit hatten wir dann alles unter Kontrolle und konnten 5:1 gewinnen. Wir waren schon die bessere Mannschaft, aber der Spielverlauf hätte sich zu Beginn auch klarer gegen uns wenden können. Mit mehr als einem Tor zurück wäre es natürlich sehr viel schwieriger geworden!“

Bezirksliga Ost: Ellmau : Niederndorf - 1:5 (1:3)

86 David Pichler 1:5

84 David Pichler 1:4

25 Thomas Schwaiger 1:3

18 Daniel Schuster 1:2

15 Thomas Schwaiger 1:1

12 Belmin Majetic 1:0

