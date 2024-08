FC Wildschönau behält gegen Kössen die Oberhand

Der FC Wildschönau sicherte sich in der vierten Runde der Bezirksliga Ost einen verdienten 3:1-Sieg gegen den FC Kössen. Bereits in der ersten Halbzeit dominierte Wildschönau das Spielgeschehen und legte den Grundstein für den Heimsieg. Trotz eines kurzen Aufbäumens der Gäste in der zweiten Halbzeit konnten die Wildschönauer ihren Vorsprung erfolgreich verteidigen und den Sieg perfekt machen.

Wildschönauer Blitzstart

Das Spiel begann direkt mit einem Paukenschlag. Bereits in der dritten Minute konnte der FC Wildschönau das erste Tor verzeichnen. Es handelte sich dabei um ein Eigentor von Manuel Gründler, das den Wildschönauern die frühe Führung bescherte. Dieser frühe Treffer schien die Hausherren zusätzlich zu motivieren, denn sie blieben weiterhin am Drücker.

In der 27. Minute bot sich den Wildschönauern eine hundertprozentige Chance, doch der Ball verfehlte knapp das Ziel. Nur wenige Minuten später bekamen die Hausherren einen Freistoß aus etwa 20 Metern zugesprochen. Zwar konnte diese Gelegenheit nicht direkt in ein Tor umgemünzt werden, doch der Druck auf die Gäste aus Kössen blieb hoch.

Schließlich fiel in der 40. Minute das verdiente 2:0 für den FC Wildschönau. Nach einem Eckball konnte Jonas Unterberger den Ball im Netz unterbringen. Mit dieser komfortablen Führung ging es für die Wildschönauer in die Halbzeitpause.

Elfmeter bringt die Entscheidung

Nach der Pause versuchten die Gäste aus Kössen, zurück ins Spiel zu finden. In der 53. Minute gelang ihnen dann tatsächlich der Anschlusstreffer. Henri Brachvogel erzielte das Tor zum 2:1 und brachte somit wieder Spannung in die Partie.

Die Wildschönauer ließen sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und spielten weiter konzentriert. In der 85. Minute folgte schließlich die Entscheidung: Nach einem Foul im Strafraum bekamen die Hausherren einen Elfmeter zugesprochen. Lukas Gwiggner trat an und verwandelte sicher zum 3:1 für den FC Wildschönau.

Mit diesem Tor war der Widerstand der Gäste endgültig gebrochen. Der FC Wildschönau kontrollierte die verbleibenden Minuten des Spiels souverän und ließ keine weiteren gefährlichen Aktionen der Kössener mehr zu. Nach 96 Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab und der FC Wildschönau durfte sich über einen verdienten 3:1-Heimsieg freuen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Dirk Thaler (5675 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Dirk Thaler mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.