SV Niederndorf feiert gegen Ried/Kaltenbach Last-Minute-Sieg

Der SV Niederndorf konnte sich in einem spannenden und hart umkämpften Spiel gegen den SV Ried/Kaltenbach mit 2:1 durchsetzen. Die Partie in der Bezirksliga Ost bot den Zuschauern viele aufregende Momente, darunter ein Tor in letzter Minute, das den Hausherren den Sieg sicherte. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit gelang es den Niederndorfern, am Ende die entscheidenden Akzente zu setzen.

Schuster bringt Hausherren in Front

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo und beiden Teams war der Wille anzumerken, früh in Führung zu gehen. Bereits in der 5. Minute hatten die Niederndorfer die klar besseren Chancen, doch der Ball wollte den Weg ins Tor noch nicht finden. In der 12. Minute überraschte Hasan Arda vom SV Ried/Kaltenbach mit einem Weitschuss von der Mittellinie, der knapp am Tor vorbeisegelte.

Die Gäste hatten in der 18. Minute zwei riesige Chancen, doch es blieb weiterhin beim 0:0. Nur drei Minuten später konnten die Hausherren nach einem Eckball jubeln: Daniel Schuster erzielte das 1:0 für den SV Niederndorf. Bis zur Halbzeitpause blieb das Spiel spannend. In der 35. Minute vergaben die Niederndorfer eine gute Flanke und in der 37. Minute verfehlte Friedrich Geisler vom SV Ried/Kaltenbach knapp das Tor.

Lucky Punch in Minute 90

Die zweite Halbzeit startete mit einem Paukenschlag: Hasan Arda gelang in der 46. Minute der Ausgleich für den SV Ried/Kaltenbach. Der Torwart der Niederndorfer stand zu weit von seinem Kasten entfernt und konnte den Weitschuss aus gut 40 Metern nicht mehr abwehren. In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten.

Der SV Niederndorf kam dem Führungstreffer mehrmals nahe, unter anderem mit einem starken Schuss, der in der 62. Minute nur die Querlatte traf. In den letzten Minuten dominierten die Hausherren das Spielgeschehen, allerdings ohne größere Chancen herauszuspielen. Eine 100%ige Chance wurde in der 89. Minute vergeben, was das Spiel weiterhin spannend hielt.

Doch dann, in der letzten Minute der regulären Spielzeit, gelang Maximilian Hatter der entscheidende Treffer zum 2:1 für den SV Niederndorf. Mit diesem Tor sicherten sich die Hausherren den Sieg in einem packenden Spiel, das bis zur letzten Minute offen blieb. Das Spiel endete mit einem knappen, aber verdienten 2:1-Erfolg für den SV Niederndorf.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter SB69 (1560 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter SB69 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.