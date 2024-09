Mario Schiestl analysiert die knappe Niederlage von Ried/Kaltenbach in Niederndorf

Details Montag, 02. September 2024 21:52

Unglückliche Niederlage in der 4. Runde der Bezirksliga Ost für den SV Ried/Kaltenbach beim SV Niederndorf. Niederndorf setzt die Siegesserie fort und feiert den vierten Sieg um vierten Spiel. Damit führt Niederndorf auch die Tabelle drei Punkte vor Tux, Wildschönau und Reith an.

Unentschieden hätten wir uns verdient!

Mario Schiestl, Trainer SV Ried/Kaltenbach: „Das Spiel begann schwierig für uns, da Niederndorf zunächst die Oberhand hatte und wir keinen richtigen Zugriff auf das Spiel finden konnten. Nach etwa 10 Minuten hatten wir eine gute Gelegenheit durch Hasan Arda, der einen hervorragenden Stanglpass spielte, doch Lorenz Söllner kam leider zu spät.

Nach etwa zehn Minuten konnten wir uns besser fangen. In der 17. Minute führte Friedl Geisler einen langen Freistoß aus, der jedoch knapp am Tor vorbeiging. Weitere Chancen durch Eckbälle blieben ebenfalls ungenutzt.

Gleich nach der Halbzeit gelang Hasan Arda ein spektakulärer Ballgewinn, den er von der Mittellinie aus direkt zum 1:1 ins Tor schoss. Danach war das Momentum auf unserer Seite, und Hasan Arda spielte einen tollen Ball auf Schweinberger Fabian, der leider nicht verwertet werden konnte.

In der 60. Minute hatten Hainz Geri und Schweinberger Fabian eine gute Chance, aber es fehlte das letzte Quäntchen Glück.

Niederndorf traf in der Schlussphase die Latte und vergaben noch eine Hundertprozentige und wir hatten Glück, dass wir da nicht in Rückstand geraten sind. Trotz weiterer Chancen blieb es spannend, und in der 93. Minute kam es dann leider zum bitteren Ende: Ein langer Ball wurde nicht gut verteidigt, und Niederndorf konnte den Ball in die Mitte spielen, was zum 2:1 führte.

Schade, das Unentschieden hätten wir uns definitiv verdient! Wenn es läuft so wie bei Niederndorf, dann macht man eben den Luckypunch mit der letzten Aktion!“

Bezirksliga Ost: Niederndorf : Ried/Kaltenbach - 2:1 (1:0)

93 Maximilian Hatter 2:1

47 Hasan Arda 1:1

22 Daniel Schuster 1:0

