SR Oberlangkampfen springt nach 4:2-Auswärtssieg ins Vorderfeld der Tabelle

In einer interessanten Partie der Bezirksliga Ost setzte sich der SR Oberlangkampfen auswärts mit 4:2 gegen den SV Ried/Kaltenbach durch. Das Spiel war von zahlreichen Chancen und Toren geprägt, wobei die Gäste bereits zur Halbzeit mit 3:0 führten. Trotz einer starken Aufholjagd der Heimmannschaft in der zweiten Hälfte behielten die Oberlangkampfener letztendlich die Oberhand, fuhren einen wichtigen Dreier ein und sprangen nach dem dritten Saisonsieg ins Vorderfeld der Tabelle.

Starke erste Halbzeit der Gäste

Bereits in den Anfangsminuten versuchten beide Teams, ihren Rhythmus zu finden und kleinere Chancen zu kreieren, jedoch ohne durchschlagenden Erfolg. In der 11. Minute konnte noch kein Team die Oberhand gewinnen, doch die erste Großchance ließ nicht lange auf sich warten. Ein scharfer Schuss der Gäste aus der 14. Minute wurde von SV-Torhüter Alexander Wyszynski stark pariert.

Die Oberlangkampfener setzten nach und erspielten sich in der 17. Minute eine riesige Möglichkeit, doch der Ball ging knapp rechts am Tor vorbei. Schließlich wurden Die Bemühungen der Gäste in der 24. Minute belohnt, als Simon Hinter den ersten Treffer für Oberlangkampfen erzielte. Nur acht Minuten später erhöhte Marcel Salvenauer per Volley nach einer Ecke auf 2:0 für die Gäste.

Der SV Ried/Kaltenbach versuchte, den Anschluss zu finden, doch der SR blieb gefährlich und traf in der 38. Minute die Latte, während der Nachschuss von Goalie Wyszynski gehalten wurde. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Lukas Scheidnagl auf 3:0 und verschaffte den Gästen eine komfortable Führung zur Pause.

Unbelohnte Aufholjagd der Hausherren - Schmid macht den Deckel drauf

Die zweite Halbzeit begann turbulent. In der 47. Minute erhielt der SV einen Elfmeter zugesprochen, den Fabian Schweinberger sicher zum 1:3 verwandelte. Nur zwei Minuten später vergaben die Gäste eine hundertprozentige Chance.

Die Heimmannschaft drängte weiter und verkürzte in der 53. Minute durch einen sehenswerten Gewaltschuss von Dominik Hanser auf 2:3. Mit diesem Treffer kam neuer Schwung ins Spiel des SV Ried/Kaltenbach, der nun den Ausgleich förmlich erzwingen wollte. Trotz sehr guter Chancen gelang es den Hausherren jedoch nicht, den ersehnten Treffer zu erzielen.

Die Schlussphase war von hoher Intensität und Spannung geprägt. In der 84. Minute vergaben die Gäste erneut eine hundertprozentige Chance, den Sack endgültig zuzumachen. Doch schließlich machte Oberlangkampfen in der 90. Minute durch Hannes Schmid alles klar und erzielte den entscheidenden Treffer zum 2:4-Endstand.

Das Spiel endete nach 94 Minuten mit einem verdienten Sieg der Gäste, die mit den besseren Chancen und einer starken ersten Halbzeit den Grundstein für den Erfolg legten. Der SV Ried/Kaltenbach kämpfte sich tapfer zurück, konnte die Niederlage jedoch nicht abwenden.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter SB69 (1640 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter SB69 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.