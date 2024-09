Christoph Kranz analysiert den Dreier von Reith in Ellmau

Details Samstag, 07. September 2024 16:33

Enges Derby in der 5. Runde der Bezirksliga Ost zwischen dem SC Ellmau und dem FC Team Höfinger Reith. Reith konnte sich am Ende knapp mit 1:0 durchsetzen und hat damit die Position an der Tabellenspitze gefestigt. Niederndorf hat nämlich überraschend in Uderns die weiße Weste ausziehen müssen und unterlag mit 0:1. Auch Alpbach mischt nach einem 4.1 in Radfeld weiter ganz oben mit.

Hart umkämpfter, aber verdienter Sieg von Reith!

Christoph Kranz, Trainer FC Team Höfinger Reith: „Das Derby zwischen Ellmau und dem FC Reith endete mit einem knappen 0:1-Sieg für die Gäste. Das Spiel begann zerfahren, und beide Teams taten sich spielerisch schwer. Reith hatte zwar leichte Vorteile, doch Großchancen blieben auf beiden Seiten rar. Ellmau fand gegen Ende der ersten Halbzeit besser ins Spiel und wurde vor allem durch Standardsituationen gefährlich, konnte aber keinen Treffer erzielen.

In der zweiten Halbzeit übernahm Reith zunehmend die Kontrolle, ohne dabei wirklich zu überzeugen. Torchancen waren weiterhin Mangelware, bis zur 69. Minute: Der kurz zuvor eingewechselte Krug sicherte den Ball im Mittelfeld und leitete ihn zu Dukic weiter, der Moroncsik auf der Seite bediente. Moroncsik brachte eine präzise Flanke in den Strafraum, die Krug per Kopf zum entscheidenden 1:0 verwertete.

In den letzten Minuten drängte Ellmau auf den Ausgleich, doch die Reither Verteidigung stand sicher, insbesondere Torhüter Posch, der eine tadellose Leistung ablieferte. Chitondo überzeugte in der Innenverteidigung mit einem starken Auftritt, und im Mittelfeld war Hölzl einer der auffälligsten Spieler, der das Spiel lenkte und für Stabilität sorgte.

Auch der Schiedsrichter zeigte eine gute Leistung und leitete die Partie souverän. Am Ende war es ein hart umkämpfter, aber verdienter Sieg für den FC Reith, der eine seiner wenigen Chancen nutzte!“

Bezirksliga Ost: Ellmau : Reith/Kitzbühel - 0:1 (0:0)

73 Marcel Krug 0:1

