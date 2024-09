FC Kitz Juniors fahren in Bezirksderby souveränen Dreier ein

Im spannenden Bezirksderby der 5. Runde der Bezirksliga Ost setzten sich die FC Kitz Juniors klar mit 3:0 beim FC Kössen durch. Schon früh in der Partie übernahmen die Gäste aus Kitzbühel die Führung und ließen den Kössenern kaum Chancen auf einen Ausgleich. Kevin Kouevi war der herausragende Spieler der Partie, der mit zwei Toren maßgeblich zum Sieg der Juniors beitrug.

Blitzstart der Gäste

Bereits nach wenigen Minuten konnte der FC Kitz Juniors den ersten Akzent setzen. In der 5. Minute brachte Kevin Kouevi die Gäste in Führung, als er nach einem Angriff über die linke Seite den Ball im Netz unterbrachte. Der frühe Treffer schockte die Kössener, die sich sichtlich bemühten, ins Spiel zu finden, jedoch kaum durch die kompakte Abwehr der Juniors durchdringen konnten.

Die Kössener zeigten dennoch Kampfgeist und hatten einige Chancen, die jedoch nicht zum gewünschten Erfolg führten. In der 15. Minute verfehlte ein Schuss aus dem Sechzehner das Tor deutlich. Zwei Minuten später folgte ein weiterer Versuch, den Torwart Promebner jedoch problemlos abwehren konnte. Trotz dieser Bemühungen blieben die Gäste überlegen.

In der 26. Minute gab es einen Freistoß für Juniors aus rund 25 Metern, den Maximilian Hager knapp über die Latte setzte. Kurz vor der Halbzeitpause konnten die Kössener noch einmal Druck aufbauen, doch der Schuss aus der zweiten Reihe wurde von Promebner sicher gehalten. So ging es mit einer 1:0-Führung für die Juniors in die Kabine.

Kouevi schnürt Doppelpack

In der zweiten Halbzeit setzte sich das Bild der ersten fort. Die Kössener kämpften verbissen, konnten jedoch keine entscheidenden Akzente setzen. In der 67. Minute war es erneut Kevin Kouevi, der den Ball nach einem Angriff über die rechte Seite aus rund 16 Metern ins Tor hämmerte und die Führung der Juniors auf 2:0 ausbaute.

Der FC Kössen versuchte weiterhin, den Anschluss zu finden, blieb aber oft glücklos. In der 72. Minute konnte der Torwart der Juniors, Promebner, einen strammen Schuss der Kössener parieren. Auch eine vielversprechende Situation in der 74. Minute wurde durch ein Abseits unterbrochen. In der Schlussphase gelang es den Juniors schließlich, den Sack endgültig zuzumachen.

In der 85. Minute erhöhte Almos Szarka nach einer gut getretenen Ecke auf 3:0. Der Ball wurde zunächst geblockt, kam jedoch zu Szarka, der perfekt positioniert war und den Ball ins Netz beförderte. Damit war die Partie praktisch entschieden. Trotz vier Minuten Nachspielzeit durch Schiedsrichter Idris konnten die Kössener nichts entgegensetzen und mussten sich letztlich geschlagen geben. Der FC Kitz Juniors zeigte eine überzeugende Leistung und feierte einen klaren Sieg.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Alois Neumayr (12330 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Alois Neumayr mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.