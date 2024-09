Klarer Erfolg von Alpbach in Radfeld

Details Montag, 09. September 2024 00:41

In der 5. Runde der Bezirksliga Ost (TIR) trafen der SV Radfeld und der FC Wacker Alpbach aufeinander. Das Match endete mit einem deutlichen 4:1-Sieg für die Gäste aus Alpbach. Die Begegnung bot zahlreiche aufregende Momente, wobei die Gäste frühzeitig die Oberhand gewannen und ihren Vorsprung kontinuierlich ausbauten.

Frühe Führung für Alpbach

Der FC Wacker Alpbach legte einen blitzartigen Start hin und ging bereits in der 3. Minute in Führung. Robert Bischofer nutzte eine Chance geschickt und erzielte das 1:0 für die Gäste. Diese frühe Führung setzte die Radfelder unter Druck, die von Anfang an einem Rückstand hinterherlaufen mussten.

Nur 21 Minuten später gelang den Alpbachern das zweite Tor. Christoph Mayer erhöhte in der 24. Minute auf 2:0. Der SV Radfeld versuchte, sich von diesem Doppelschlag zu erholen, hatte jedoch Schwierigkeiten, in der Offensive durchzudringen.

Radfelds Hoffnungsschimmer

Den Gastgebern gelang es, in der 29. Minute ein Lebenszeichen zu setzen. Dominik Jung erzielte das 1:2 und gab seinem Team damit neue Hoffnung. Die Radfelder schöpften wieder Mut und suchten nach weiteren Chancen, doch die Abwehr der Alpbacher stand stabil und ließ keine weiteren Treffer zu.

Mit diesem Stand ging es in die Halbzeitpause, und die Fans des SV Radfeld hofften, dass ihre Mannschaft in der zweiten Halbzeit das Spiel noch drehen könnte. Doch die Alpbacher hatten andere Pläne und setzten ihr dominantes Spiel fort.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Hälfte erwiesen sich die Gäste als überlegen und drückten auf weitere Tore. In der 71. Minute war es Thomas Lederer, der mit einem präzisen Schuss das 3:1 für den FC Wacker Alpbach markierte. Dieses Tor brachte die Radfelder endgültig auf die Verliererstraße, da sie sich zunehmend schwerer taten, gegen die gut organisierte Abwehr der Alpbacher anzukommen.

Den Schlusspunkt der Partie setzte Johannes Schwarzenauer in der 84. Minute. Mit seinem Treffer zum 4:1 beseitigte er endgültig alle Zweifel an einem Sieg der Gäste. Die Radfelder kämpften bis zum Schluss, fanden jedoch keinen Weg mehr, um das Blatt zu wenden.

Das Spiel endete schließlich mit einem klaren 4:1-Sieg für den FC Wacker Alpbach. Die Gäste sicherten sich damit wichtige Punkte und unterstrichen ihre Ambitionen in der Bezirksliga Ost. Der SV Radfeld muss nach dieser Niederlage die Köpfe wieder aufrichten und sich auf das nächste Spiel konzentrieren.

Bezirksliga Ost: SV Radfeld : FC Alpbach - 1:4 (1:2)

84 Johannes Schwarzenauer 1:4

71 Thomas Lederer 1:3

29 Dominik Jung 1:2

24 Christoph Mayer 0:2

3 Robert Bischofer 0:1

