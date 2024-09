SC Ellmau triumphiert über FC Wacker Alpbach mit 3:1

Details Sonntag, 15. September 2024 22:25

Ein spannendes Spiel zwischen dem FC Wacker Alpbach und dem SC Ellmau endete mit einem verdienten 3:1-Sieg für die Gäste. Der SC Ellmau dominierte von Beginn an das Spiel und setzte sich letztlich souverän durch. Trotz einer starken zweiten Halbzeit der Alpbacher konnte der SC Ellmau die Führung behaupten und ausbauen. Besonders hervorzuheben ist Ferhat Gürbüzer, der alle drei Treffer für seine Mannschaft erzielte und somit der entscheidende Akteur des Spiels war.

Ellmau legt den Grundstein in der ersten Halbzeit

Die Partie begann mit einem sofortigen Vorstoß der Gäste. Bereits in der 20. Minute gelang dem SC Ellmau der erste Treffer. Ferhat Gürbüzer zeigte seine Klasse und netzte den Ball zum 0:1 ein. Die Abwehr von Wacker Alpbach konnte diesem frühen Druck nicht standhalten, was sich im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit noch einmal bemerkbar machte.

Nur 20 Minuten nach dem ersten Tor war es erneut Gürbüzer, der für den SC Ellmau traf. In der 40. Minute konnte er den Vorsprung seiner Mannschaft auf 0:2 ausbauen. Wieder einmal zeigte er seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor und ließ der Verteidigung der Alpbacher keine Chance. Bis zur Halbzeitpause konnte der FC Wacker Alpbach keine wirkliche Antwort auf die dominierende Spielweise der Gäste finden, und so ging es mit einem deutlichen Rückstand in die Pause.

Aufbäumen der Alpbacher in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel kam der FC Wacker Alpbach mit neuem Schwung aus der Kabine. Bereits in der 46. Minute gelang Jakob Lederer der Anschlusstreffer zum 1:2. Dieser schnelle Treffer gab den Alpbachern neuen Mut und Hoffnung auf eine mögliche Wende im Spiel. Wacker Alpbach erhöhte den Druck und versuchte, die Defensive des SC Ellmau in Verlegenheit zu bringen.

Doch trotz einiger guter Chancen und einer verbesserten Leistung in der zweiten Halbzeit blieb den Alpbachern der Ausgleich verwehrt. Der SC Ellmau verteidigte geschickt und setzte immer wieder gefährliche Konter. In der 71. Minute machte Ferhat Gürbüzer dann endgültig den Deckel drauf. Mit seinem dritten Tor des Abends stellte er den alten Abstand wieder her und sorgte für das 1:3. Damit krönte er seine herausragende Leistung und sicherte seiner Mannschaft den verdienten Sieg.

Das Spiel endete schließlich mit einem 1:3 für den SC Ellmau. Trotz einer kämpferischen Leistung in der zweiten Halbzeit konnte der FC Wacker Alpbach die Niederlage nicht mehr abwenden. Der SC Ellmau zeigte eine starke und geschlossene Mannschaftsleistung, wobei Ferhat Gürbüzer mit seinen drei Toren herausragte und zum Mann des Spiels avancierte.

Bezirksliga Ost: FC Alpbach : Ellmau - 1:3 (0:2)

71 Ferhat Gürbüzer 1:3

46 Jakob Lederer 1:2

40 Ferhat Gürbüzer 0:2

20 Ferhat Gürbüzer 0:1

