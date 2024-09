Tabellenführer fährt gegen SV Achenkirch fünften Saisonsieg ein

In einem Nachholspiel zur sechsten Runde der Bezirksliga Ost setzte sich der FC Wildschönau mit einem 4:2-Sieg gegen den SV Achenkirch durch. Vor heimischem Publikum und mit viel Selbstvertrauen aufgrund der bisherigen ungeschlagenen Heimserie zeigte der Tabellenführer eine starke Leistung.

Klingler bringt Favoriten in Front

Die Partie begann mit viel Schwung, und der FC Wildschönau zeigte von Beginn an, warum er als Favorit ins Spiel gegangen war. Schon in der Anfangsphase hatten die Heimsichen einen Freistoß am 16-Meter-Raum, der erstes Anzeichen der Dominanz war. Nach einer ereignisreichen, aber torlosen Anfangsphase gelang den Wildschönauern kurz vor der Pause der Durchbruch. In der 42. Minute erzielte Andreas Klingler das lang ersehnte 1:0.

Der SV Achenkirch hatte es schwer, sich gegen die gut organisierte FC-Abwehr durchzusetzen. Trotz einiger Bemühungen und Angriffe auf das Tor der Gastgeber konnten die Gäste in der ersten Halbzeit keinen Ausgleich erzielen. So ging es mit einer 1:0-Führung für die Wildschönauer in die Halbzeitpause.

Unterer macht Sack in Minute 92 zu

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, zeigte der FC Wildschönau erneut seine Offensivqualitäten. In der 52. Minute erhöhte Mathias Angerer auf 2:0. Der Treffer brachte die Hausherren in eine komfortable Position.

Die Wildschönauer ließen nicht nach und nutzten die Verunsicherung der Gäste. In der 66. Minute war es Daniel Innerwinkler, der zum 3:0 traf. Die Partie schien entschieden, doch der SV gab sich nicht auf. In der 71. Minute verkürzte Florian Ascher auf 3:1 und brachte damit wieder etwas Hoffnung ins Spiel der Gäste.

Der FC Wildschönau ließ sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und spielte weiterhin konzentriert. In der 82. Minute ereignete sich ein kurioses Eigentor durch Thurner, das Achenkirch auf 3:2 heranbrachte. Die Gäste witterten ihre Chance und versuchten alles, um den Ausgleich zu erzielen.

Doch die Wildschönauer behielten die Nerven und machten in der Schlussphase alles klar. Andreas Unterer traf in der 92. Minute zum 4:2-Endstand und sicherte somit den verdienten Sieg für den FC Wildschönau.

Ein spannendes Spiel endete mit einem verdienten Sieg für den FC Wildschönau, der damit seine Position an der Tabellenspitze festigte. Der SV Achenkirch musste sich trotz einer couragierten Leistung geschlagen geben und bleibt weiterhin auswärts anfällig.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Dirk Thaler (5835 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Dirk Thaler mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.