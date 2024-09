Uderns hält mit Sieg in Alpbach Anschluss an die Tabellenspitze!

Details Sonntag, 29. September 2024 14:02

Nach der 8. Runde der Bezirksliga Ost ist der Ausdruck Tabellenspitze nicht zutreffend. Die Top-9 trennen lediglich vier Punkte. Auf Platz neun zurückgefallen ist der Fc Wacker Alpbach nach einer 1:3 Niederlage zu Hause gegen SV Uderns. Uderns gehört damit zu den Gewinnern der Runde, ebenso wie die neue Nummer zwei Aschau (4:1 gegen Oberlangkampfen), Niederndorf 3:1 gegen Leader Wildschönau), Tux (5:1 gegen Ried/Kaltenbach) und den Kitz Juniors (5:0 gegen Achenkirch). Es tut sich also einiges in einer bislang extrem spannenden Saison.

Blitzstart für die Alpbacher

Der FC Wacker Alpbach begann das Spiel furios und setzte SVG Uderns sofort unter Druck. Bereits in der 4. Minute konnte Christoph Mayer die Gastgeber in Führung bringen. Nach einem präzisen Zuspiel fand er sich in einer vielversprechenden Position und ließ dem gegnerischen Torhüter keine Chance. Mit diesem frühen Treffer hoffte Alpbach, den Grundstein für einen erfolgreichen Nachmittag gelegt zu haben.

Doch die Freude der Gastgeber währte nicht lange. Uderns antwortete nur 16 Minuten später. Paul Hell konnte in der 20. Minute den Ausgleich erzielen. Die Gäste zeigten sich nun selbstbewusster und begannen, die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen.

SVG Uderns übernimmt das Kommando

In der 32. Minute belohnte sich SVG Uderns für den zunehmenden Druck und die spielerische Überlegenheit. Christoph Tarnow schoss die Gäste mit einem weiteren Treffer in Führung. Mit einem eleganten Spielzug und einem platzierten Schuss brachte er Uderns das 2:1. Die Alpbacher gerieten nun ins Hintertreffen und mussten einen Rückstand aufholen.

Doch die erste Halbzeit hatte noch eine weitere Überraschung parat. Kurz vor dem Pausenpfiff in der 44. Minute erzielte Michael Garber das dritte Tor für die Gäste. Er nutzte eine Unachtsamkeit der Alpbacher Defensive und erhöhte auf 3:1. Dieser Treffer kurz vor der Pause war ein schwerer Schlag für den FC Wacker Alpbach, der sich in der zweiten Halbzeit nun einer schweren Aufgabe gegenübersah.

Die zweite Halbzeit brachte keine weiteren Tore, obwohl beide Teams weiterhin engagiert zu Werke gingen. Wacker Alpbach versuchte verzweifelt, wieder ins Spiel zu finden, aber die Abwehr von Uderns stand sicher und ließ keine weiteren Treffer zu. Auch die Gäste hatten noch einige Chancen, doch auch ihnen gelang es nicht mehr, den Ball im gegnerischen Tor unterzubringen.

In der 90. Minute endete das Spiel mit einem 3:1-Sieg für SVG Uderns. Die Gäste konnten sich somit wichtige Punkte sichern und ihre Position in der Liga verbessern. Der FC Wacker Alpbach hingegen musste eine bittere Heimniederlage hinnehmen und wird in den kommenden Spielen alles daran setzen, wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren.

Mario Troppmair, Trainer SVG Uderns: „Alpbach ist sehr gut in das Spiel gekommen. Sie waren sehr giftig und konnten bereits nach vier Minuten in Führung gehen. Dann sind aber wir immer besser in das Spiel gekommen. Der Ausgleieh in der 20. Minute, die Führung in der 32. und das 3:1 kurz vor der Pause. In der 50. Minute hatten wir eine sehr gute Möglichkeit auf das 4:1. Dann war die Heimelf die gefährlichere und bessere Mannschaft. Wir haben das 3:1 aber doch recht sicher über die Zeit gebracht. Wesentlich dazu beigetragen hat unser Goalie. Nach Standardsituationen war Alpbach schon sehr gefährlich!“

Bezirksliga Ost: FC Alpbach : SVG Uderns - 1:3 (1:3)

44 Michael Garber 1:3

32 Christoph Tarnow 1:2

20 Paul Hell 1:1

4 Christoph Mayer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.