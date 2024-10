Torreiches Duell: FC Kitz Juniors besiegen Niederndorf nach starker zweiten Halbzeit mit 5:2

In der 9. Runde der Bezirksliga Ost trafen die FC Kitz Juniors auf den SV Niederndorf. Die Gastgeber setzten sich in einem aufregenden und torreichen Spiel mit 5:2 durch. Nach einem spannenden ersten Durchgang, der mit einem 2:2 endete, drehten die Juniors in der zweiten Hälfte auf und sicherte sich letztlich verdient die drei Punkte. Niederndorf kämpfte beherzt, konnte aber dem Druck der Hausherren in der zweiten Halbzeit nicht standhalten und musste zudem in der Schlussphase nur zu zehnt agieren.

Packender erster Durchgang

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits früh im Spiel konnte Niederndorfs Matthias Hausberger einen Fehlpass von Alexander Promebner nutzen und den Ball ins leere Tor zur 0:1-Führung setzen. Die Kitz Juniors ließen sich von diesem Rückstand jedoch nicht beeindrucken und erkämpften sich bald einen Elfmeter, den Rene Klaunzer sicher verwandelte und somit für den schnellen Ausgleich sorgte.

Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte zeigte sich Kitz kämpferisch und Alessandro Ermini brachte die Hausherren durch einen weiteren Elfmeter in Führung. Doch Niederndorf ließ nicht locker und Fabio Baumgartner glich noch vor der Halbzeitpause aus. Somit ging es mit einem ausgeglichenen 2:2 in die Kabinen, was die Spannung für die zweite Halbzeit hoch hielt.

Starker Schlussspurt der Kitz Juniors

Nach der Pause zeigten die Kitz Juniors ihre Entschlossenheit, das Spiel für sich zu entscheiden. Thomas Ritter setzte ein beeindruckendes Zeichen, indem er den Ball aus rund 25 Metern unhaltbar ins Kreuzeck schoss und damit die Führung für die Hausherren wiederherstellte. Die Gastgeber dominierten das Geschehen weiter und Nico Bachler erhöhte den Vorsprung auf 4:2, indem er einen Einwurf von Leonhard Ritter per Kopfball im Tor versenkte.

Die Schlussphase wurde für den SV Niederndorf noch unangenehmer, als David Pichler nach einer Tätlichkeit die Rote Karte sah und die Gäste in Unterzahl weiterspielen mussten. Der FC Kitz Juniors nutzte die Gelegenheit und Raphael Eppensteiner besiegelte mit seinem Tor zum 5:2 den Endstand. Ein Angriff über die rechte Seite führte zu einer Verwirrung in der Abwehr der Gäste, die Eppensteiner eiskalt ausnutzte. Die FC Kitz Juniors festigten mit diesem Sieg ihre Top-Position in der Tabelle und zeigten einmal mehr ihre Stärke auf heimischem Rasen.

87 Raphael Eppensteiner 5:2

67 Nico Bachler 4:2

55 Thomas Ritter 3:2

37 Fabio Baumgartner 2:2

27 Alessandro Ermini 2:1

18 Matthias Hausberger 1:1

13 Rene Klaunzer 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Alois Neumayr mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.