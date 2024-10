Christoph Kranz analysiert den klaren Erfolg von Reith in Aschau!

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 23:24

In der 9. Runde der Bezirksliga Ost mussten drei Spiele wetterbedingt verschoben werden. Darunter auch die Heimpartie von Leader Wildschönau gegen Oberlangkampfen. Das FC Team Höfinger Reith schwingt sich deswegen mit einem 5:1 beim FC ING-B Aschau ganz nach oben. Die Kitz Juniors nach einem 5:2 im Spitzenspiel gegen Niederndorf nun auf Platz zwei. Es bleibt aber extrem eng. Die Tabelle unübersichtlich, jede Menge Nachtragspartien müssen erst nachgeholt werden. Man kann aber sagen, dass die Top-8 Kopf an Kopf liegen!

Sieg verdient, aber etwas zu hoch!

Christoph Kranz, Trainer FC Team Höfinger Reith: „Sicherlich ein schwieriger Boden heute, aber nach den Regenfällen keine Überraschung. Die Verhältnisse aber sicherlich noch regulär und für beide Mannschaften gleich. Wir sind mit dem 1:0 in der ersten Minute durch Robert Dukic super in die Partie gestartet. Dann war allerdings Aschau die bessere Mannschaft, wir hatten im Mittelfeld keinen Zugriff auf das Spiel mehr. In der 32. Minute das 2:0 durch Christoph Pletzer und gegen Ende der ersten Halbzeit ein offener Schlagabtausch mit je zwei tollen Möglichkeiten für beide Mannschaften. Es ging aber mit 2:0 in die Pause.

In die zweite Halbzeit sind wir ähnlich gut gestartet wie in Halbzeit eins. Das 3:0 in der 50. Minute durch den zweiten Treffer von Robert Dukic. Kompliment an die Heimelf – auch nach dem 0:3 haben sie sich weiter voll reingehängt. In der 68. Minute kassieren wir eine rote Karte und in der 80. Minute das 1:3 von Aschau. Nun herrschte ein bisschen Chaos, aber nach ein bis zwei Minuten bekamen wir wieder alles in Griff. Durch Konter können wir noch das 4:1 durch Rudolf Borik und das 5:1 durch Robert Dukic schießen. Der Dreier geht absolut in Ordnung, das Ergebnis etwas zu hoch!“

Bezirksliga Ost: Aschau : Reith/Kitzbühel - 1:5 (0:2)

89 Robert Dukic 1:5

84 Rudolf Borik 1:4

80 Maximilian Rissbacher 1:3

50 Robert Dukic 0:3

32 Christoph Pletzer 0:2

1 Robert Dukic 0:1

