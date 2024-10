Ellmau kommt mit Sieg in Achenkirch dem Tabellenmittelfeld näher

Details Montag, 07. Oktober 2024 00:11

Am Tabellenende der Bezirksliga Ost kann man nach der 9. Runde schon durchaus Tendenzen ablesen. Radfeld, schon recht abgeschlagen, konnte noch keinen Punkt machen. Achenkirch hat sechs Zähler, kann aber zu Hause gegen den SC Ellmau nicht punkten und verliert mit 0:3. Kössen schwer zu beurteilen, da man zwei Spiele weniger ausgetragen hat. Dem SV Ried/Kaltenbach gelingt ein befreiender 1:0 Erfolg gegen Radfeld.

Unglücklicher Start für SV Achenkirch

Der SV Achenkirch startete ambitioniert aber doch verunsichert in das Heimspiel, doch die Partie nahm bereits in der 30. Minute eine unerwartete Wendung. Fabio Pedrazzani, der Abwehrspieler der Heimmannschaft, lenkte den Ball unglücklich ins eigene Netz und bescherte den Gästen von SC Ellmau eine frühe 1:0-Führung. Dieses Eigentor setzte die Gastgeber unter Druck, während Ellmau das Spiel in die eigene Richtung lenkte. Trotz der Bemühungen von SV Achenkirch, den Spielstand noch vor der Halbzeitpause zu egalisieren, gelang es ihnen nicht, gefährlich genug vor dem gegnerischen Tor aufzutreten.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der SC Ellmau den Druck. In der 52. Minute gelang Dominik Haselsberger das 2:0, als er nach einem schön herausgespielten Angriff den Ball sicher im Netz unterbrachte. Dieser Treffer stellte sich als entscheidend heraus und ließ die Moral der Achenkircher Mannschaft sichtlich schwinden. Der SV Achenkirch bemühte sich, eine Antwort zu finden, jedoch war die Offensive an diesem Tag zu harmlos, um die kompakte Abwehr der Gäste zu durchbrechen.

SC Ellmau nutzte seine Chancen effizient und erhöhte in der 81. Minute durch Filip Ilic auf 3:0. Mit einem präzisen Schuss ließ Ilic dem Torhüter keine Chance und besiegelte damit den Auswärtssieg. Das Tor von Ilic war das letzte Highlight des Spiels, da die Partie ohne weitere nennenswerte Ereignisse zu Ende ging. Der SC Ellmau zeigte eine überzeugende Leistung, während der SV Achenkirch seine Defensive stabilisieren muss, um in den kommenden Spielen erfolgreicher zu sein.

Marko Busic, Trainer SC Ellmau: „Wir haben gut angefangen, Achenkirch wirkte verunsichert. Nach einer Flanke ein unglücklicher Gegentreffer für die Heimelf durch ein Eigentor in der 30. Minute. Achenkirch hatte aber durchaus die Möglichkeit auszugleichen. Achenkirch steigert sich. Schnell wechselnde Szenen. Mit dem 3:0 zehn Minuten vor Schluss war dann aber alles klar!“

Bezirksliga Ost: Achenkirch : Ellmau - 0:3 (0:1)

81 Filip Ilic 0:3

52 Dominik Haselsberger 0:2

30 Eigentor durch Fabio Pedrazzani 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.