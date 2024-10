Robert Luxner erzielt Goldtor für Ried/Kaltenbach gegen Radfeld

Details Montag, 07. Oktober 2024 21:35

Richtungsweisendes Duell am Tabellenende in der 9. Runde der Bezirksliga Ost. Der Tabellenletzte SV Radfeld war beim SV Ried/Kaltenbach zu Gast und verlor knapp mit 0:1. Die knappe Niederlage lag vor allem an der schlechten Torchancenverwertung von Ried/Kaltenbach. Radfeld auch nach neun Runden ohne Punkte am Tabellenende, immerhin schon sechs Punkte hinter der Nummer dreizehn Achenkirch. Ried/Kaltenbach hält nun bei zehn Zählern und verbessert sich auf Tabellenplatz elf.

Torlose erste Halbzeit

In der ersten Halbzeit dominierte die Heimelf. Das Problem war aber für Ried den ball im Netz der Gäste unterzubringen.

Nach der Pause änderte sich das Bild kaum, doch die Intensität nahm spürbar zu. Ried drängte weiter auf den Führungstreffer, und das Spiel verlagerte sich zunehmend in die Hälfte des SV Radfeld. In der 72. Minute brach schließlich der Bann: Robert Luxner, der für den SV Ried/Kaltenbach auflief, nutzte seine Gelegenheit und erzielte das entscheidende Tor zum 1:0. Luxner, bekannt für seine Treffsicherheit, bewies erneut seinen Torinstinkt und ließ dem gegnerischen Torhüter keine Chance. Dieser Treffer stellte sich als der goldene Schuss heraus, der den Gastgebern den so wichtigen Sieg bescherte.

Mario Schiestl, Trainer SV Ried/Kaltenbach: „Am Ende ein verdienter Sieg. Ein Spiel über neunzig Minuten auf ein Tor. Radfeld hat nicht viel entgegensetzen können. Leider vergaben wir eine Menge guter Chancen, teilweise Hochkaräter und so bleibt es lange beim 0:0. Doch dann erlöste uns Robert Luxner, der zum 1:0 treffen konnte. Auch mit der 1:0 Führung haben meine Jungs noch einige Chancen verjubelt. Radfeld konnte uns aber nie gefährlich werden und so blieb es beim verdientem 1:0 Pflichtsieg.“

Bezirksliga Ost: Ried/Kaltenbach : SV Radfeld - 1:0 (0:0)

72 Robert Luxner 1:0

