Inzing kämpft in der Rückrunde um den Klassenerhalt

Nur sieben Punkte für die SU Inzing in der Hinrunde der Bezirksliga West. Da ist zwar nur der letzte Tabellenplatz, aber die Hoffnung auf den Klassenerhalt ist noch nicht gestorben. Es wird schwer werden meint Trainer Helmut Bratusek im ligaportal.at Tirol Interview – Aldrans, Sistrans und Roppen/Karres sind aber noch durchaus in Griffweite. Aldrans hat vier Punkte mehr als Inzing und ist auch der erste Gegner in der Rückrunde. Sistrans hat ebenfalls vier Punkte mehr als Inzing, Roppen/Karres drei. Speziell die Auswärtsbilanz ist für Inzing ernüchternd – sieben Niederlagen in sieben Spielen und 2:29 Tore.

Daten und Fakten: SU Inzing Herbst 2019

Tabellenplatz: 14. in der Bezirksliga West

Heimtabelle: 12. sechs Spiele: zwei Siege, ein Remis, drei Niederlagen

Auswärtstabelle: 14. sieben Spiele: sieben Niederlagen

längste Serie ohne Sieg: sieben Spiele

höchste Siege: 1:0 gegen Sistrans und Roppen/Karres

längste Serie ohne Niederlage: ein Spiel

höchste Niederlage: 0:6 in Imst in der dritten Runde

geschossene Tore/Heim: 5 – 0,83 pro Spiel

bekommene Tore/Heim: 8 – 1,33 pro Spiel

geschossene Tore/Auswärts: 2 – 0,28 pro Spiel

bekommene Tore/Auswärts: 29 – 4,14 pro Spiel

Spiele zu Null: 2

erhaltene Karten: eine gelb-rote Karte, 32 gelbe Karten

erfolgreichster Torschütze: Markus Walch mit drei Treffern

Punkte aufholen

Helmut Bratusek, Trainer SU Inzing: „Die kadermäßige Aufstellung ist Sache der sportlichen Leitung – es könnte aber einen Zugang geben. Anfang Februar starten wir in die Vorbereitung und wir haben auch schon einen Großteil unserer Testspiele fixiert. Es geht unter anderem gegen Rietz, SVI II, Mieming, Hatting und Stubai II. Um den Klassenerhalt doch noch zu sichern müssen wir natürlich Punkte aufholen. Das wird sicher nicht einfach werden, aber wir werden alles daran setzen an Roppen, Sistrans und Aldrans dran zu bleiben. Bereits im ersten Spiel der Rückrunde geht es ja Ende März zuhause gegen Aldrans – also eine schon richtungsweisende Partie zum Auftakt.“

