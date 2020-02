Sölden startet Vierkampf um den Titel mit Schlager gegen Wacker 1c

Details Dienstag, 18. Februar 2020 19:10

Extrem dramatisch wird die Entscheidung um Titel und Aufstieg in der Bezirksliga West werden. Leader Wacker Innsbruck 1c, Navis, Sölden und Schwaz II trennen nur vier Punkte. Bereits im ersten Spiel der Rückrunde kommt es zu zwei echten Kracherpartien. Navis tritt in Paznaun an und dort werden sicher keine Punkte geschenkt. SPG Sölden steht eine Weichenstellung im ersten Spiel 020 bevor – Leader Wacker Innsbruck 1c ist am 28. März 2020 zu Gast.

Daten und Fakten: SPG Sölden Herbst 2019

Tabellenplatz: 3. in der Bezirksliga West

Heimtabelle: 3. sechs Spiele: fünf Siege, ein Remis

Auswärtstabelle: 4. sieben Spiele: drei Siege, ein Remis, drei Niederlagen

längste Serie ohne Sieg: zwei Spiele

höchster Sieg: 6:0 bei der SPG Roppen/Karres

längste Serie ohne Niederlage: neun Spiele

höchste Niederlage: 2:8 in Paznaun

geschossene Tore/Heim: 23 – 3,83 Tore pro Spiel

bekommene Tore/Heim: 10 – 1,66 Tore pro Spiel

geschossene Tore/Auswärts: 18 – 2,57 Tore pro Spiel

bekommene Tore/Auswärts: 20 – 2,85 pro Spiel

Spiele zu Null: eines

erhaltene Karten: vier gelb-rote Karten und 36 gelbe Karten

erfolgreichster Torschütze: Nino Venier mit zwölf Treffern

Schlager zum Auftakt der Rückrunde gegen Wacker 1c!

Andreas Gritsch, Trainer SPG Sölden: „Beim Kader hat sich nicht viel geändert - zwei junge U16 Spieler trainieren jetzt mit, da sie im Sommer dann zu uns stoßen. Vorbereitungsstart war am 22.1.20. Ausdauer und spielerisch stärker werden steht im Mittelpunkt der Vorbereitung auf die Rückrunde der Bezirksliga Ost. Testspiele haben wir vier Stück – das erste steigt am 22.2. um 19:15 Uhr in der Velly Arena in Imst gegen Pitztal. Weiter geht es am 29.2. um 20 Uhr am Kunstrasen Telfs Emat gegen St. Leonhard aus der 1. Klasse West. Auch die beiden weiteren Testpartien spielen wir in Telfs. Am 7.3. um 20:15 Uhr gegen Längenfeld II und am 14.3 zur selben Zeit gegen Umhausen. Mit der Mannschaft haben wir schon einen Skitag verbracht – Auftakt in der Rückrunde am 28.3.20 um 19 Uhr zuhause gegen Wacker Innsbruck 1c – also gleich zu Beginn eine echte Weichenstellung im Schlagerspiel Nummer eins gegen Nummer drei!“

