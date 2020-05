Neuer Trainer für den FC Paznaun!

Details Samstag, 23. Mai 2020 21:43

Ende Mai dürfen alle Kicker und Fußballfans wieder hoffen – es scheint möglich in Kürze wieder ein ganz normales Training auch im Amateurbereich abhalten zu können und im Herbst könnte die Meisterschaft auch wieder mit Zuschauern starten. In der Bezirksliga West lag der FC Raiba Paznaun in Lauerstellung auf einen der Spitzenplätze – aber Corona hat die Meisterschaft gestoppt. Der Neustart soll im Herbst erfolgen – in Kärnten spekuliert man ja schon mit einem Neustart Anfang August 2020. Die Trainerbank von Paznaun ist neu besetzt und Coach Benjamin Köll erläutert unseren Lesern die Ziele für die kommende Saison.

Ziele für den FC Paznaun in der kommenden Saison!

Benjamin Köll: „Die Zielrichtung des Vereins ist auf alle Fälle die vorderen Tabellenplätze in der Bezirksliga West. Nach der Herbstrunde stand man mit fünf Punkten Rückstand auf einem Aufstiegsplatz in Lauerstellung für die Rückrunde. An diese Leistung möchten wir natürlich anknüpfen und das große Potenzial der Mannschaft voll ausschöpfen.

Wir starten am 2.6.20 in die Vorbereitungen auf die neue Saison. Die Vorgaben der Bundesregierung werden natürlich eingehalten, wir hoffen bis dahin auf weitere Lockerungen in der Abstandsregelung und auf einen regulären Start im Herbst. Die Plätze sind top und stehen wieder bereit zum Training und Spiel.

Der Kader bleibt annähernd unverändert zur vorjährigen Saison. Die verletzten Spieler konnten die "Corona Pause" nutzen um die Verletzungen auszukurieren. Motivierte junge Spieler stehen ebenfalls für den Sprung in die Kampfmannschaft bereit und werden hoffentlich im Training voll mitziehen.

Mein Ziel ist es die Mannschaft weiterzuentwickeln, damit die Saisonziele erreicht werden können. Die Mannschaft verfügt über ein enormes Potential. Der Teamgeist auf und neben Platz hat ebenfalls einen großen Stellenwert. Ich bin stolz nun Teil dieses Vereins und dieser Mannschaft zu sein!“

