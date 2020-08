Ankick für Paznaun zuhause gegen Veldidena

Details Dienstag, 04. August 2020 20:54

Für den Trainer des FC Raiba Paznaun, Benjamin Köll, sind Inzing und Navis die Titelfavoriten in der Bezirksliga West. In der am kommenden Wochenende auszutragenden ersten Runde trifft Navis zuhause auf Aldrans und Inzing empfängt das Team von Zirl II. Aber auch Paznaun startet mit einem echten Kracher in die Saison 2020/21 – das Team des FC Veldidena Innsbruck ist zu Gast – Ankick am 8.8.20 um 18 Uhr.

Training und Kader

Benjamin Köll, Trainer FC Raiba Paznaun: „Wir haben am 1.7.20 den Trainingsstart gehabt. Trainingsbeteiligung bis dato sehr gut, die Stimmung in der Mannschaft ebenfalls, alle ziehen gut mit. Der Kader blieb bestehen, ein langzeitverletzter Spieler ist leider Allesandro Platz – er wird am Knie operiert!“

Testspiele

Benjamin Köll: „Wir hatten drei Testspiele – gegen SPG Prutz Serfaus 1b 3:3, gegen SPG Pians/Strengen 5:4 und gegen den FC Tarrenz 1:4. Zusätzlich zu den Testspielen hatten wir zwei Tirol-Cup Partien. Die SPG Pitztal konnte mit 3:2 geschlagen werden und gegen Haiming haben wir leider 3:5 verloren. Gegen Haiming kassierten wir aus Unachtsamkeiten bereits in den ersten fünfzehn Minuten drei Tore. Durch die Moral und Mentalität in der Mannschaft konnten wir in der zweiten Halbzeit an das sehr hohe Niveau des Gegners kämpferisch - aber vor allem auch spielerisch - anknüpfen. Alles in allem gute Testspiele für die Meisterschaft!“

Ziele, Favoriten und Sponsoren

Benjamin Köll: „Ziel für die neue Saison ist ganz klar das vordere Tabellendrittel. Offensivfußball zeigen und vorne mitspielen. Die Sponsoren stärken auch nach der schweren Zeit im Paznaun den Verein den Rücken. Favoriten in unserer Liga sind SU Inzing und SV Navis. Ich hoffe auf eine gute Saison von uns und dass diese hoffentlich ohne Zwischenfälle problemlos bis zur letzten Runde gespielt werden kann. Man sieht in den ersten Spielen, dass Fußball in unserem Land einen hohen sozialen, aber auch wirtschaftlichen Stellenwert hat!“

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten