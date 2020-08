Heiratsantrag und sechs Treffer: SPG Roppen/Karres gegen Lechtal hatte viel zu bieten!

Details Mittwoch, 19. August 2020 02:08

Bernhard Rauch von der SPG Roppen/Karres stellte die wichtigste Frage seines Lebens und die Kicker der SPG Lechtal setzten alles daran um Punkte nach Hause mitzunehmen. Es wurde den über 200 Zuschauern und Fans viel geboten in der 2. Runde der Bezirksliga West. Ein 3:3 stand am Ende, wobei die Heimelf zwei Punkte durch Schwächen im Abschluss liegen ließ. Dem jungen Paar wünscht die Redaktion von ligaportal.at Tirol alles Gute und viel Glück für die Zukunft!

Eine spannende und rasante Partie

Martin Neururer, Obmann SPG Roppen/Karres: „Das Spiel startete nicht wie jedes herkömmlich Spiel, denn einer unserer Spieler hat seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht. Unsere Mannschaft lief danach mit sehr viel Eifer und Fokus auf das Feld und übernahm sofort die Kontrolle. Doch leider konnten die ersten hundertprozentigen Chancen nicht verwertet werden. Erst in Minute 18, als eine lange Freistoßflanke von Christof Huter durch Florian Schmid ins Tor verlängert wurde, gelang der Heimelf der Führungstreffer. Nach diesem Treffer haben wir ebenfalls noch einige große Chancen leider nicht verwerten können und so ist es gekommen, wie es im Fußball halt kommt. Tore die man nicht schießt, bekommt man! In unserem Fall durch einen Doppelschlag der SPG Lechtal. Simon Schlichtherle und Jakob Pfefferkorn brachten die Gäste durch Tore in der 34. und 36. Minute in Führung. Bis zur Pause ist das Spiel dann nur mehr dahin geplätschert, was auch den heißen Temperaturen geschuldet war!

Nach der Pause, versuchten wir ebenfalls wieder das Spiel in die Hand zu nehmen, ohne allerdings zwingende Chancen vor dem Tor vorzufinden. Auch die SPG Lechtal setzte einige Nadelstiche, die jedoch ebenfalls alle mit harmlosen Abschlüssen endeten. In Minute 53 glich unser junges Talent Niklas Pittl für unsere Mannschaft aus. Das Tor gelang durch einen Eckball von Lukas Zoller, der Kopfballvorlage von Bernhard Rauch und Niklas schob dann mit dem rechten Fuß trocken ein. Leider musste wir im Gegenzug schon wieder einem Rückstand hinterherlaufen. Nach einem umstrittenen Handelfmeter ließ sich das junge Talent Jakob Pfefferkorn der SPG Lechtal die Chance nicht nehmen und verwertet den fälligen Elfmeter. Lechtal musste dann nach wiederholten Foulspiel von Stephan Hazibar die letzten zwanzig Minuten mit einem Mann weniger bestreiten. Wir versuchten als Mannschaft noch einmal alles und diese Bemühungen wurden durch den Ausgleich in Minute 79 belohnt. Ein Flachschuss aus etwa zwanzig Metern von Marcel Kreuzer landet genau im unteren linken Eck. Danach hatten beide Mannschaften noch ein bis zwei Chancen im Konter. Den Matchball hatte unser eingewechselte Spieler Renaldo Zangl am Fuß, doch leider verzog er seinen Schuss in der 92. Minute knapp am linken Kreuzeck vorbei. So blieb es beim 3:3 Endstand.

Fazit: Zuerst Heiratsantrag, dann erste Hälfte klar bessere Mannschaft ohne die Tore zu schießen die man für einen Sieg braucht und abschließend hart erkämpftes Remis zu Hause gegen Lechtal.“

Bester Spieler SPG Roppen/Karres: Christof Huter (6er)

