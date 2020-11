Torschützenwertung Bezirksliga West Herbst 2020

Details Dienstag, 17. November 2020 23:34

Der Spielertrainer der SPG Sölden, Andreas Gritsch, ist auch gleichzeitig der ligaportal.at Tirol Goleador der Bezirksliga West. Mit sechzehn Treffern hat Alexander Gritsch die Bestmarke erzielt, zwei Tore weniger hat Florian Moser von Navis erzielt. Nimmt man fünf Treffer als Mindestmarke ist Alexander Hauser von Wilten der effektivste Spieler der Liga – sechs Treffer in 197 Minuten. Auch Philipp Störr von Navis hat mit sieben Treffern in 319 Minuten in dieser Richtung einen Spitzenwert geschafft.

Die Wertung:

Die erste Reihung erfolgt nach der Anzahl der geschossenen Tore, die zweite Reihung sind die geschossenen Tore pro Einsatzzeit (Tore/h). Die Platzziffer daraus ergibt dann den Gesamtrang. Und so schaut die Wertung im Details aus:

Einsatz Platz Platz Platz Platz Name Mannschaft Tore Minuten Tore/h Tore Tore/h Ziffer 1 Andreas Gritsch Sölden 16 1063 0,90 1 4 2,5 2 Florian Moser Navis 14 1080 0,78 2 6 4 3 Simon Schlichtherle Lechtal 13 1059 0,74 3 7 5 4 Philipp Spörr Navis 7 319 1,32 9 2 5,5 5 Martin Zangerle Paznaun 10 838 0,72 4 8 6 6 Alexander Hauser Wilten 6 197 1,83 13 1 7 6 Fabian Wessiak Sistrans 10 1131 0,53 4 10 7 8 Lukas Zoller Roppen 6 307 1,17 13 3 8 9 Clemens Pisek Aldrans 8 949 0,51 6 11 8,5 9 Raphael Wendl Inzing 8 949 0,51 6 11 8,5 11 Tobias Fleischmann Imst II 7 718 0,58 9 9 9 12 Manuel Moser Navis 8 971 0,49 6 14 10 13 Florian Noggler Sistrans 7 837 0,50 9 13 11 14 Fabian Pöham Inzing 5 344 0,87 18 5 11,5 15 Michael Mair Navis 7 941 0,45 9 17 13 16 Francesco Crevatin Veldidena 6 796 0,45 13 17 15 17 Maximilian Maier Sölden 5 622 0,48 18 15 16,5 17 Renaldo Zangl Roppen 6 855 0,42 13 20 16,5 19 Mathias Schöpf Imst II 5 659 0,46 18 16 17 19 Fabian Thurner Imst II 6 872 0,41 13 21 17 21 Christopher Mantl Patsch 5 661 0,45 18 17 17,5 22 Tim Zimmermann Sistrans 5 943 0,32 18 22 20 23 Jonathan Ennemoser Sölden 5 963 0,31 18 23 20,5 24 Jonas Haider Lechtal 5 1142 0,26 18 24 21