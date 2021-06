Paznauns Dreier in Navis wird im Finish doch noch eine Zitterpartie!

Details Dienstag, 29. Juni 2021 00:36

Der FC Raiba Paznaun hatte in der letzten Nachtragspartie der Hinrunde der Bezirksliga West in Navis die Chance mit einem vollen Erfolg - neben dem schon sicheren Auftieg - auch den Titel zu fixieren. Blitzstart – 2:0 nach elf Miniten für Paznaun. Dann einige Szenen in denen man den Sack zum 3:0 oder 4:1 zumachen hätte können. Aber Navis sehr stark und engagiert – Anschlusstreffer zum 2:3 und Zittern bei den Gästen. Aber Paznaun schafft am Ende den 3:2 Erfolg, holt sich den Titel in der „Halbsaison“ 20/21 und steigt gemeinsam mit Inzing in die Gebietsliga auf. Ligaportal.at Tirol gratuliert herzlich!

2:0 nach elf Minuten für Paznaun

Blitzstrat von Paznaun – nach wenigen Sekunden die erste Möglichkeit für Paznaun und in Minute zwei die 1:0 Führung. Dominic Fritz trifft für die Gäste und Paznaun setzt nach. Toller Pass in die Tiefe in der elften Minute und Andreas Kathrein lässt sich die Chance zum 2:0 nicht nehmen. In der 27. Minute die Großchance für Paznaun auf den dritten Treffer, im Gegenzug der Anschlusstreffer von Florian Moser zum 1:2 aus der Sicht von Navis. Navis presst nun an, aber Paznaun gibt noch vor der Pause die Antwort – 3:1 durch Leo Walter. Halbzeit.

Schockmoment: Lattenkopfball von Navis!

In Hälfte zwei hat Paznaun das Spiel recht gut unter Kontrolle, Leo Walter vergibt die Chance auf die endgültige Entscheidung zum 4:1. Und die Partie wird dann doch noch eng. Fabian Riedl gelingt in der 68. Minute der Anschlusstreffer zum 2:3, Navis hat nun klar Oberwasser. Paznauns Dreier wackelt, speziell bei einem Lattenkopfball von Navis. Paznaun bringt am Ende den 3:2 Erfolg aber über die Zeit und sichert sich mit einem Punkt Vorsprung den Titel vor Inzing. Navis und Inzing steigen in die Gebietsliga auf.

Benjamin Köll, Trainer FC Raiba Paznaun: „Es war das erwartet schwere Spiel, auf die engen Platzverhältnisse haben wir uns im Training schon eingestellt. Der Start war super, aber wir haben es dann doch etwas verabsäumt den Sack zuzumachen. Navis war ein starker Gegner und hat uns speziell nach dem 2:3 sehr unter Druck gesetzt. Der Dreier war am Ende dann doch eine Zitterpartie. Aber in Summe war es aus meiner Sicht schon ein verdienter Sieg, wir hatten doch ein Übergewicht an klaren Torchancen. Unser Dank gilt ganz speziell unseren treuen Fans, die uns die ganze Saison auch auswärts unterstützt haben und das ist natürlich als Motivation extrem hilfreich. Nun geht es als Meister gemeinsam eine Liga höher, wir sind überglücklich!“