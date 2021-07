Aufsteiger Rum startet am Sportplatz Zwieselstein gegen Sölden in die Meisterschaft 2021/22

Details Montag, 12. Juli 2021 02:19

Nur mehr zwei Wochen trennt Fußballtirol vor dem Start der Meisterschaften 21/22 von der Admiral Bundesliga bis zu den 2. Klassen. In der Bezirksliga West kann durchaus eine sehr spannende Punktejagd erwartet werden. Auch die Aufsteiger Rum und Telfs II könnten Überraschungen liefern, Rum muss zum Auftakt zur nur knapp am Aufstieg gescheiterten SPG Sölden.

Neu in der Liga

Die beiden Aufsteiger aus der 1. Klasse West haben sich in der Halbsaison 20/21 ganz klar durchgesetzt. Der SK Rum hatte elf Siege bei einem Remis und einer Niederlage am Konto stehen, Telfs II zehn Siege bei zwei Remis und einer Niederlage. Aus der SPG Patsch/Ellbögen ging der FC Patascherkofel hervor, der 21/22 in die Meisterschaft startet. Nach oben haben zwei Mannschaften die Liga verlassen – Paznaun und Inzing.

Favoriten

Ziemlich knapp am Aufstieg gescheitert sind 20/21 die SPG Sölden und Imst II – die beiden sind sicherlich heiße Tipps für einen Platz ganz oben in der Tabelle. Navis, Veldidena, Wacker Innsbruck 1c, Roppen/Karres, Lechtal und Aldrans bildeten in der vergangenen Meisterschaft das Mittelfeld. Sistrans, Wilten und Zirl II waren am Tabellenende zu finden. Spannend sicher die Frage, wie sich Patscherkofel und die beiden Aufsteiger schlagen werden, die lange Corona-Pause kann da sicherlich einiges am Kräfteverhältnis der Mannschaften verändert haben.

Die erste Runde

Ein Großteil der Spiele der ersten Runde ab 23. Juli 2021 sind schon fixiert. Aufsteiger SK Rum hat bereits in Runde eins am 24. Juli 2021 um 19 Uhr eine extrem schwierige Auswärtspartie gegen Sölden zu bewältigen. Telfs II spielt gegen Veldidena – Ankickzeit ist noch nicht fixiert. Imst II tritt am 25.7. um 17 Uhr in Zirl an und am selben Tag spiel Navis um 17:30 Uhr auswärts bei Wacker Innsbruck 1c. Wilten gegen Lechtal, Schwaz II gegen Roppen/Karres sind weitere Partien. Patscherkofel eröffnet die Meisterschaft zuhause gegen Sistrans – am 24. Juli um 18 Uhr.