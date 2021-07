Startschuss für den FC Patscherkofel im Tirol Cup!

Details Montag, 12. Juli 2021 12:39

Am kommenden Runde startet der Kerschdorfer Tirol Cup 2021/22 – der offizielle Startschuss für die Saison. Neu in der Bezirksliga West ist der FC Patscherkofel – sieben Ortschaften rund um ihren Hausberg haben sich zu einem Verein zusammengeschlossen. Die SPG Axams/Grinzens ist der erste Gegner in einem Pflichtspiel – Ankick am 17. Juli 2021 um 19 Uhr!

Sieben Ortschaften – ein Verein!

Es tut sich was rund um den Berg! Mit Juni 2021 schlossen sich der SV Aldrans und die SPG Patsch/Ellbögen zusammen und gründeten einen neuen Fußballclub für dieRegion: Den FC Patscherkofel. Mit dabei sind sieben umliegende Ortschaften rund um den Hausberg: Aldrans, Ampass, Ellbögen, Igls, Lans, Patsch und Vill. Diese neue Verbindung sichert die wirtschaftliche und vor allem sportliche Zukunft des Vereins und erschließt ein Einzugsgebiet von rund 10.000 Einwohnern, was eine attraktive Zahl in mehreren Bereichen darstellt.

Der Nachwuchs ist das Herzstück des Fußballclubs. Der FC Patscherkofel gibt den Kindern aus allen sieben Ortschaften die Möglichkeit, in einem gewachsenen, professionellen Umfeld Fußball zu spielen und bietet ihnen eine attraktive Zukunft im Tiroler Fußball. Jede Altersklasse wird altersgerecht besetzt, um eine ideale Entwicklung zu gewährleisten. Bis zu 150 Kinder - und in Zukunft hoffentlich noch mehr - tummeln sich wöchentlich in den Nachwuchsmannschaften auf den Sportplätzen.

Foto: FC Patscherkofel

Auch im Damenfußball wird Nachwuchs gesucht! Unter dem Motto „Mädels gemma kicken“ werden fußballbegeisterte Mädchen gesucht mitzumachen.

Volle Kraft voraus heißt es für die Kampfmannschaft. Mit einer schlagkräftigen Truppe will sich der Fußballclub im oberen Drittel der Bezirksliga festigen und in naher Zukunft in die nächsthöhere Liga aufsteigen. Am Samstag, dem 17.07.2021 um 19 Uhr, geht es los! Die Kampfmannschaft des FC Patscherkofel trifft im ersten offiziellen Heimspiel in Patsch, im Kerschdorfer-Tirol-Cup, auf die SPG Axams/Grinzens!