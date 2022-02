Kaum Kaderänderungen beim Team des SC Imst II

Details Sonntag, 20. Februar 2022 21:07

Platz drei für den SC Sparkasse Imst II nach der Hinrunde der Bezirksliga West, die SPG Lechtal und der SK Auto Kluckner Rum haben sich aber schon an der Spitze um fünf bzw. acht Punkte abgesetzt. Am letzten Märzwochenende, also in etwas mehr als einem Monat, startet die Rückrunde. Imst II startet in Sistrans, Lechtal darf noch länger Winterpause machen und ist spielfrei, Leader Rum tritt bei Wacker Innsbruck 1c an. Einen Überblick über die Kaderänderungen und den aktuellen Stand der Vorbereitung von Imst hat Trainer Clemens Thurner für unsere LeserInnen.

Welche Zu- und Abgänge gab es in der Winterübertrittszeit 2022?

Clemens Thurner, Trainer SC Sparkasse Imst II: „Bei uns gab es die eine oder andere Veränderung. Jonas Trägner, der vor zwei Jahren nach Imst gezogen ist, ist wieder zurück nach Deutschland gegangen. Seyyid Bozkurt macht eine Auszeit wegen Studium. Neu dabei ist Sandro Schlierenzauer, er hat sich bereits super integriert!“

Wie verläuft die Vorbereitung auf den Frühling 2022?

Clemens Thurner: „Aktuell muss ich zufrieden sein, wir haben in Imst super Verhältnisse zum trainieren. Wir sind ausschließlich am Platz und können so optimal Kraft für die Saison tanken. Leider gibt es auch schlechte Nachrichten! Julian Neurauter fällt voraussichtlich die gesamte Rückrunde aus.“

Welche Testspiele wurden bereits absolviert und welche sind noch geplant?

Clemens Thurner: „Ein Testspiel haben wir gegen Lechaschau ausgetragen und 5:0 gewonnen. Geplant sind die Spiele gegen SPG Pitztal, Seefeld und Mieming.“

Gibt es verletzte Spieler, welche Nachwuchsspieler werden in die KM integriert?

Clemens Thurner: „Wie schon erwähnt wird uns Julian Neurauter während der ganzen Rückrunde fehlen. Es gibt dann noch ein bis zwei Spieler, die von Verletzungen zurück kommen, da müssen wir erst schauen wie es bei denen geht. Unser Nachwuchs ist sicher sehr stark und viele von den Jungs haben Potenzial. Auch unsere U18 hat ein straffes Programm, sie spielen in der Rückrunde im Meisterplayoff, trotzdem gibt es sicher den einen oder anderen Spieler der heuer Spielzeit bei uns in der KMII haben wird.“