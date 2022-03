Wacker Innsbruck III geht mit extrem junger Mannschaft in die Rückrunde

Details Mittwoch, 16. März 2022 01:26

Den ersten großen Charaktertest für die Mannschaft der FC Wacker Innsbruck 1c gibt es bereits zum Auftakt der Rückrunde der Bezirksliga West – Leader Rum ist am 27. März 2022 um 14 Uhr zu Gast. Die Mannschaft von Wacker III ist faktisch eine U17, wie Trainer Thomas Löffler betont. Die Weiterentwicklung der Kicker steht im Vordergrund, trotzdem wird man natürlich alles daran setzen jedes Spiel zu gewinnen.

Kaderänderungen im Winter 2021/22?

Thomas Löffler, Trainer Wacker Innsbruck III: „Zugänge durch aufrückende U16 Spieler - Veskovic, Neuner, Schweighofer, Schadler, Waldauer - sowie Asmen Zöngür. Abgänge: Matteo Gamper, Aiman Aldosh, Baris Sinci, Rudolf Holzknecht und Jonas Weber.“

Vorbereitung Frühjahr 2022?

Thomas Löffler: „Die Vorbereitung war aufgrund der angespannten Kadersituation teilweise nicht ganz einfach. Mannschaftstaktische Inhalte konnten aufgrund der geringen Spieleranzahl nur sehr selten trainiert werden. Doch allgemein stimmt uns die Entwicklung der Jungs sehr positiv. Wenn man sämtliche Umstände betrachtet - Corona-Thematik, dünner Kader etc. - sind wir sehr froh darüber, wie die Vorbereitung bis dato verlaufen ist und wie viele Spiele wir dennoch absolvieren konnten."

Testspielergebnisse?

2:5 gegen Haiming

7:3 gegen Seekirchen U18

2:6 gegen AKA Vorarlberg U16

9:4 gegen Inzing

8:0 gegen Wipptal U18

7:0 gegen Altach U18

und das letzte Testspiel findet am Samstag, dem 19.3.22, gegen Fügen II statt.“

Neuigkeiten von der KMIII des FC Wacker Innsbruck?

Thomas Löffler: „Wir werden das Frühjahr de facto mit einer U17 - Jahrgang 2005 und jünger plus drei ältere Spieler – bestreiten. Im Winter 21/22 hat eine Vielzahl von Spielern der KM1 und KM2 den Verein verlassen und das trifft natürlich auch indirekt die KM3. Außerde ist das aber auch ein bewusster Schritt, die Jungs noch früher an den Erwachsenenfußball heranzuführen. Unser Ziel muss es sein junge Spieler auszubilden und so viele Spieler als möglich an die KM2 heranzuführen. Es zählt nicht so sehr ob wir die Saison als Fünfter oder Zehnter beenden – aber natürlich wollen wir jedes Spiel gewinnen. Dennoch ist die oberste Priorität die Jungs zu entwickeln und ihnen erlauben, Fehler machen zu dürfen und dann hoffentlich daraus zu lernen.“

Verletzte Spieler und Ausblick?

Thomas Löffler: „Grundsätzlich sind wir in der glücklichen Lage, dass wir trotz des großen Trainingsumfangs, Trainingsintensität und den Umstieg auf Erwachsenenfußball (für einige Spieler), von gröberen Verletzungen verschont geblieben sind. Dennoch schmerzen uns die Ausfälle von unserem Kapitän Reinaldo plus unserem Offensivspieler Güner. Doch auch hierbei sind wir guter Dinge, dass die beiden Spieler wieder bald vollständig ins Mannschaftstraining integriert werden können. Abschließend freuen wir uns natürlich, dass nach fünf Monaten die Meisterschaft endlich wieder losgeht und zum Start empfangen wir auch gleich den Tabellenführer - SK Rum!“