U18 wird bis Sommer 2022 in die KMII von Telfs integriert

Details Donnerstag, 24. März 2022 01:57

Auftakt für den SV Telfs II am 27. März 2022 um 15 Uhr mit dem Heimspiel gegen die SPG Roppen/Karres. Nach der Hinrunde der Bezirksliga West belegt Telfs II den sechsten Tabellenplatz, Trainer Admir Kovacevic nennt nach wie vor den Klassenerhalt als Ziel für den Aufsteiger, der eine sehr ordentliche Hinrunde gespielt hat und achtzehn Punkte sammeln konnte – sechs Siege und sechs Niederlagen.

Verlauf der Vorbereitung?

Admir Kovacevic, Trainer SV Telfs II: „Die Vorbereitung verlief wie bei den meisten Mannschaften nicht so wie wir uns das vorgestellt hatten, die Gründe dafür sind uns leider allen bekannt – Corona. Wir sind am 11. Jänner in die Vorbereitung gestartet und haben eigentlich für jedes Wochenende ein Testspiel geplant, leider hat uns Corona ein Strich durch die Rechnung gemacht und einige Spiele mussten dann kurzfristig abgesagt werden..

Welche Testspiele wurden absolviert?

Admir Kovacevic: „Dennoch konnten vier Testspiele absolviert werden: 2:1 gegen TS Stams, 1:3 gegen Spg Mieming/Obsteig, 5:0 gegen FC Nassereith sowie 5:2 gegen den FC Lechaschau. Ende Februar konnten wir auch ein kurzes Trainingslager in Italien absolvieren..“

Gibt es verletzte Spieler?

Admir Kovacevic: „Derzeit haben wir mit David Sevillano und Benjamin Egger zwei Langzeitverletzte, obwohl der letztere langsam auf dem Weg der Besserung ist. Mit Florian Ribis und Tobias Rohracher haben uns zwei Spieler in Richtung KM1 verlassen. Neu dabei ist Elias Praxmarer, er kommt vom FC Flaurling/Polling zu uns.“

Ziele für das Frühjahr 2022?

Admir Kovacevic: „Unsere Ziele für das Frühjahr sind nach wie vor die Liga zu halten, aber viel wichtiger ist es unsere U18 bis Sommer in die KM2 zu integrieren.“

Favorit auf den Titel bzw. Aufstieg in Deiner Liga?

Admir Kovacevic: „Favorit auf den Titel ist für mich ganz klar der SK Rum, um den zweiten Aufstiegsplatz wird es bis zum Schluss spannend. RB Salzburg wird wieder Bundesliga-Meister!“

2023/24 wird es die Regionalliga West wieder in der ursprünglichen Form mit 15 oder 16 Teams geben, eine gute Idee?

Admir Kovacevic: „Ich persönlich finde die jetzige Regionalliga interessierter, sofern man sie endlich mal zu Ende spielt.

Wichtige Neuigkeiten zum Verein?

Admir Kovacevic: „Der Verein entwickelt sich ständig weiter, sportlich als auch infrastrukturell. Da wird gute Arbeit gemacht in allen Bereichen.“

Wichtige persönliche Anliegen zum Thema Fußball?

Admir Kovacevic: „Ich wünsche mir mehr Toleranz, im Fußball als auch in der Welt da draußen!“