Der Nachwuchs will in Navis kicken!

Details Freitag, 25. März 2022 01:28

44 Kinder haben sich in den letzten Jahren beim SV Navis (Bezirksliga West) neu angemeldet und es gibt wohl keine bessere Auszeichnung für die Nachwuchsarbeit eines Vereines, wenn in derart schwierigen Zeiten so viele Kinder beim Verein kicken wollen. Es zeigt aber auch das Vertrauen, dass die Eltern zum Verein haben. Dipl. Päd. Eveline Vrataric schildert im ligaportal.at Tirol Interview aber auch die manchmal sehr schwierigen Umstände um in Navis den Betrieb aufrecht zu erhalten – inklusive dem hartnäckigen Tiroler Winter.

Wie verlief die Vorbereitung?

Dipl. Päd. Eveline Vrataric, SV Navis: „Fünf Tage vor Anpfiff der Rückrunde herrschen auf unserer Sportanlage noch spätwinterliche Verhältnisse. Mindestens 30 cm und eine geschlossene Schneedecke lässt erahnen, wie schwierig die Trainingsbedingungen im Winter für unser Mannschaften sind. Dank der guten Zusammenarbeit und des guten Einvernehmens mit den Verantwortlichen des SV Matrei verlief die Vorbereitung für unser Kampfmannschaft und Reservemannschaft gut. Trainer der KM Georg Eppensteiner ist begeistert von der Energie und der Einstellung seiner jungen Mannschaft. Trotz zwei „Schwerverletzten“ und immer wieder Covid-Ausfällen, die bei unserem kleinen Kader nicht so einfach kompensiert werden können, blickt er auf eine sehr effektive Vorbereitungszeit zurück.“

Testspielergebnisse?

Dipl. Päd. Eveline Vrataric: „Für die Testspiele suchte man sich Teams aus höheren Ligen, um die Spieler richtig fordern zu können. Die Spiele gegen den SV Matrei (Landesliga) verlor man zwar mit 1:4 und 2:4, dafür konnte der SV Navis gegen den FC Wipptal (Landesliga) mit 1:0 gewinnen. Gegen den Gebietsligisten Rinn/Tulfes fiel der Sieg mit 3:1 sogar höher aus. In Sistrans maß man sich mit dem Tabellenpartner mit einem 3:3 und das Spiel gegen Oberhofen (Gebietsliga) endete mit 2:1 für die Gastgeber im Oberland.“

Verletzte Spieler?

Dipl. Päd. Eveline Vrataric: „Georg Eppensteiner hofft für die nächsten Wochen, dass Hannes Moser und Aaron Vrataric von ihrer Verletzungspause zurückkommen und dass die Mannschaft vor weiteren Verletzungen verschont bleibt. Als Aufsteiger in der BLW sieht er Rum und SPG Lechtal.

Die Rückführung der Regionalliga in die ursprüngliche Form betrachtet Eppensteiner positiv. „Das bessert die Ligen qualitativ wieder auf und alle Mannschaften können davon profitieren, gegen starke Gegner spielen zu dürfen!

Als vorrangiges Ziel sieht man beim SV Navis die Weiterentwicklung der aller Mannschaften. Alle Spieler kommen aus dem eigenen Nachwuchs und so zählt es den Zusammenhalt zu stärken und das fußballerische Können zu steigern. Der Verein ist bestrebt dies mit guter Ausbildung der Trainer zu fördern, derzeit absolvieren vier Nachwuchstrainer und eine Nachwuchstrainerin den Trainerlehrgang vom TFV."

44 Anmeldungen und Anliegen an den TFV

Dipl. Päd. Eveline Vrataric: "Besonders stolz ist man auf die vielen Kinder, die den Weg zum SV Navis finden. Mit 21 Neuanmeldungen letztes Jahr und 23 in diesem Jahr dürfen wir uns glücklich schätzen, die Unterstützung der Naviser Eltern zu haben. Als noch übrig gebliebener „Einzel-Ortsverein“ im Wipptal und Stubai sind wir natürlich in nächster Zeit sehr gefordert unseren Mannschaften die notwendige Infrastruktur bieten zu können.

Anliegen an den TFV und die gesamte Tiroler Fußballfamilie wäre, neben der Leistungsschiene den Fußball auch wieder als den Breitensport zu fördern, der die Möglichkeit der Bewegung, des

Kennenlernens von Teamgeist für alle Kinder und Jugendliche bietet. Die Talent- und Leistungsfrage nicht in allen Bereichen in den Vordergrund zu stellen, denn es wird in Zukunft immer mehr der Zusammenhalt und das Miteinander in den Orten wichtig sein.“