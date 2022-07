Söldens erfolgreichster Trainer steht als Knipser weiter zur Verfügung!

Details Mittwoch, 13. Juli 2022 01:14

Am letzten Juliwochenende 2022 geht es in der Bezirksliga West wieder los, bei der SPG Sölden ist der erfolgreichste Trainer der Geschichte – der auch erfolgreichster Torschütze der Geschichte ist – zurückgetreten. Andi Gritsch wird aber zur Freude der SPG auch 2022/23 den Ball im Kasten der Gegner versenken. Auf der Trainerbank gibt es einen neuen Chef! Sölden empfängt in der ersten Runde Aufsteiger St. Leonhard, am 13. Juli gibt es vorab einen Test gegen Längenfeld II.

Fast alles neu bei der SPG Sölden

Wolfgang Scheiber alias "Pfiff" übernimmt für die kommende Saison 2022/23 den Platz auf der Trainerbank, ihm zur Seite steht Co- Trainer Chris Hablitzel. Als Tormanntrainer konte Daniel Gufler gewonnen werden, Athletiktrainer ist Ernst Michael.

Die SPG Sölden kommentiert den „Neustart“ folgendermaßen:

Die SPG Sölden meldet sich von der Sommerpause zurück! Da der erfolgreichste Trainer der Vereinsgeschichte - Andi Gritsch - sein Traineramt zurück gelegt hat, sind wir extrem froh mit Wolfgang Scheiber alias "Pfiff" einen neuen Trainer verpflichtet zu haben. Wir sind überzeugt, dass er der richtige Mann für diese Truppe ist. Uns ist es gelungen einen sicherlich konkurrenzfähigen Kader zu stellen. Nicht zuletzt weil sich auch unser bester Torschütze der letzten Jahre - abermals Andi Gritsch - entschieden hat, weiterhin als Spieler tätig zu sein. Außerdem haben wir unseren Kader mit ein paar Transfers verstärkt. Somit können wir uns auf eine hoffentlich sehr erfolgreiche Saison freuen, die mit einem Freundschaftsspiel gegen Längenfeld 1b am Mittwoch, dem 13.7.2022 um 19:30 in Zwieselstein startet. Wir freuen uns wie immer auf zahlreiche Zuschauer.