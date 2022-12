Bezirksliga West: Bilanz Hinrunde Herbst 2022

Details Samstag, 10. Dezember 2022 00:26

Ziemlich konstant waren die Mannschaften in der Hinrunde der Bezirksliga West unterwegs. Eine deutliche Aufwärtsentwicklung hat allerdings die Mannschaft von Tirol 1c gezeigt, die am Ende den zweiten Tabellenplatz belegen konnte. Mieminger Plateau holte sich den Herbstmeistertitel drei Punkte vor Tirol 1c. Mitmischen um Titel und den zweiten Aufstiegsplatz werden wohl noch Patscherkofel und Navis.

Die Lage der Liga vor der Winterpause

Die Lage an der Tabellenspitze ist recht klar. Die Top-4 trennen fünf Punkte, die Nummer fünf Telfs II trennen vier Punkte von der Nummer vier Navis. Für den Titel bzw. den zweiten Aufstiegsplatz kommen deswegen in erster Linie Leader Mieminger Plateau, Tirol 1c, Patscherkofel und Navis in Frage. Mieminger führt drei Punkte vor Tirol 1c, vier vor Patscherkofel und fünf Zähler von Navis. Am Tabellenende ist es ähnlich eng. Wilten, Veldidena, St. Leonhard, Imst II und den Tabellenletzten Sistrans II trennen nur drei Punkte. Der Tabellenletzte muss in die Abstiegsrelegation gegen den Träger der roten Laterne im Osten.

Offensiv- und Defensivbilanz

Die Top-2 der Liga haben auch die beste Offensive. Fünfzig Treffer in dreizehn Partien von Mieming und Tirol 1c ist eine tolle Marke – das sind fast vier Treffer pro Spiel. Navis kommt ziemlich nahe mit 44 Treffern ran, Sellraintal hat 37 Tore erzielt. Nur einundzwanzig Tore haben Veldidena und St. Leonhard erzielt. Die mit Abstand beste Defensive hat Pastcherkofel – nur vierzehn Gegentreffer, die Offensive mit 31 Treffern aber nur durchschnittlich. Zweiundzwanzig Gegentore für Navis, dreiundzwanzig für Tirol 1c und Sölden. Veldidena hat die größte Anzahl an Gegentreffern angesammelt – 48 Tore für die Gegner in dreizehn Partien. Sistrans mit 45 und St. Leonhard mit 43 unter den Top-3 in dieser Negativwertung.

Positiv- und Negativläufe

Sieben Siege in Folge für Mieminger – das ist der längste positive Lauf im Herbst 2022. Tirol 1c schafft es zweimal viermal in Folge zu gewinnen. Negativserie von Sistrans mit vier Niederlagen in Folge im Finish der Hinrunde, ebenso vier Niederlagen in Folge für Roppen/Karres und Imst II. Klare Aufwärtstendenz in der Hinrunde für Tirol 1c – Platz zwölf nach Runde drei, Platz zwei am Ende der Hinrunde. Eine konstante Aufwärtsentwicklung, die vollkommen untypisch für den Herbst 2022 ist. Ansonsten sind nämlich alle Mannschaften ziemlich konstant unterwegs, Sistrans allerdings mit einem recht gleichmäßigen Sinkflug in den Tabellenkeller. Nach einem Auftaktsieg gibt es in Folge nur mehr einen weiteren vollen Erfolg zu feiern.