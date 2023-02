Bezirksliga West: Testspielübersicht Winter 2023

Details Freitag, 03. Februar 2023 02:17

Die Fans dürfen sich auf eine sehr spannende Rückrunde der Bezirksliga West freuen. Die SPG Mieminger Plateau führt drei Punkte vor WSG Tirol 1c die Tabelle an, Patscherkofel ein Punkt und Navis zwei Punkte hinter Tirol 1c. Diese vier Mannschaften werden sich wohl den Titel und die beiden Aufstiegsplätze untereinander ausmachen. Telfs II, Sellraintal und Sölden fehlen sechs Punkte auf den Aufstiegsplatz – da muss eine optimale Rückrunde her, um noch an die grüne Zone der Tabelle aufzuschließen. Am ersten Februarwochenende 2023 startet die Testspielsaison voll durch – nachfolgend der traditionelle Überblick von ligaportal.at Tirol.

Samstag, 4. Februar 2023

SK Wilten – FC Wipptal

13 Uhr Beselesportplatz

SV Navis – SV Weerberg

13:30 Uhr Kunstrasen Matrei

FC Veldidena – SV Kolsass/Weer

15 Uhr Beselesportplatz

SV Telfs II – Völser SV II

16 Uhr Sportplatz Telfs Emat

SC Mils II – FC Sellraintal

17 Uhr Kunstrasen Mils

Sonntag, 5. Februar 2023

SPG Oetz/Sautens – SPG Sölden

18 Uhr Kunstrasen Telfs Emat

Freitag, 10. Februar 2023

FC Veldidena – SPG Rinn/Tulfes

19 Uhr Beselesportplatz

SV Längenfeld – SPG Sölden

20:30 Uhr Kunstrasen Telfs Emat

Samstag, 11. Februar 2023

SK Wilten – FC Sellraintal

12 Uhr Beselesportplatz

SK Rum – SPG Mieminger Plateau

13 Uhr Sportzentrum Rum

SPG Roppen/Karres – SV Landeck

17 Uhr Kunstrasen Imst

SV Weerberg – FC Patscherkofel

18 Uhr Kunstrasen Silberstadt Arena Schwaz

Sonntag, 12. Februar 2023

SV Telfs II – SV Längenfeld II

16 Uhr Sportplatz Telfs Emat

Samstag, 18. Februar 2023

SV Sistrans – Völser SV II

11 Uhr Kunstrasen Sistrans

FC Sellraintal – FC Flaurling/Polling

14 Uhr Kunstrasen Grinzens

SC Imst II – FC St. Leonhard

17 Uhr Sportzentrum Imst

SPG Roppen/Karres – SPG Pitztal

19 Uhr Kunstrasen Imst

Sonntag, 19. Februar 2023

SK Wilten – SU Inzing

13 Uhr Beselesportplatz

SV Telfs II – SPG Sölden

18 Uhr Sportplatz Telfs Emat

Mittwoch, 22. Februar 2023

SPG Axams/Grinzens – SV Navis

19 Uhr Kunstrasen Grinzens

Samstag, 25. Februar 2023

FG Schönwies/Mils – SPG Mieminger Plateau

15 Uhr Kunstrasen Imst

SC Imst II – SPG Rietz/Stams

17 Uhr Kunstarsen Imst

FC Sellraintal – SV Fritzens

Kunstrasen Grinzens

SPG Oetz/Sautens – FC St. Leonhard

19 Uhr Kunstrasen Imst

Sonntag, 26. Februar 2023

SPG Pians/Strengen-Arlberg – SPG Roppen/Karres

17:15 Uhr Kunstrasen Imst

Mittwoch, 1. März 2023

SV Sistrans – SV Schlitters

19:45 Uhr Kunstrasen Sistrans

Freitag, 3. März 2023

FC Patscherkofel – Union Innsbruck II

19:30 Uhr Sportplatz Patsch

Samstag, 4. März 2023

Innsbrucker AC II – FC Veldidena

11 Uhr Kunstrasen Wiesengasse

SC Imst II – FG Schönwies/Mils

15 Uhr Kunstrasen Imst

Sonntag, 5. März 2023

Sportverein Innsbruck II – SV Telfs II

13 Uhr Kunstrasen Wiesengasse

Samstag, 11. März 2023

SV Sistrans – SU Inzing

11 Uhr Kunstrasen Sistrans

SPG Roppen/Karres – FC Nassereith

13 Uhr Kunstrasen Imst

SV Telfs II – SPG Rietz/Stams

16 Uhr Sportplatz Telfs Emat

SC Imst II – SPG Oetz/Sautens

17 Uhr Kunstrasen Imst

SK Wilten – SV Innsbruck II

18 Uhr Beselesportplatz

Freitag, 17. März 2023

SPG Roppen/Karres – FC Paznaun

20 Uhr Sportplatz Roppen

Samstag, 18. März 2023

SC Mils II – FC Patscherkofel

12:30 Uhr Kunstrasen Mils

SV Telfs II – SPG Oetz/Sautens

16 Uhr Sportplatz Telfs Emat

SC Imst II – SPG Pitztal

17 Uhr Kunstrasen Imst