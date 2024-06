Daten und Fakten zur Bezirksliga West 2023/24

Details Mittwoch, 26. Juni 2024 00:36

Die Saison 2023/24 in der Bezirksliga West ist an der Tabellenspitze sehr ausgeglichen verlaufen. Keine Mannschaft konnte mehr als fünf Spiele in Serie gewinnen und am Ende trennen die Top-3 nur vier Punkte. Imst II wird Meister und hatte auch mit Abstand die beste Offensive. Vizemeister Fliess und die knapp am Aufstieg gescheiterten Kicker von Patscherkofel haben wie wenigsten Gegentore kassiert. Die zweitbeste Offensive stelle Roppen auf den Platz, man kassierte aber auch 53 Gegentreffer.

Bestes Team Hinrunde: FC Flies

Bestes Team Rückrunde: SC Sparkasse Imst II

Beste Heimelf: SC Sparkasse Imst II

Bestes Auswärtsteam: FC Fliess

Höchste Anzahl an Siegen

SC Sparkasse Imst II mit 19 Siegen

FC Fliess mit 17 Siegen

FC Patscherkofel mit 17 Siegen

Höchste Anzahl Niederlagen

FC St. Leonhard mit 20 Niederlagen

SPG Oetz/Sautens mit 19 Niederlagen

Beste Offensive

SC Sparkasse Imst II mit 105 Treffern

SU Roppen mit 82 Treffern

Torschützenliste:

Fabian Grollitsch von Velddiena mit 30 Treffern

Kevin Tilg von Imst II mit 23 Treffern

Luca Siehs von Fliess mit 22 Treffern

Beste Defensive

FC Fliess mit 34 Gegentreffern

FC Patscherkofel mit 34 Gegentreffern

Siege in Serie

SK Wilten mit 5 Siegen in Serie

FC Patscherkofel mit 5 Siegen in Serie

Imst II mit 5 Siegen in Serie

Niederlagen in Serie

St. Leonhard mit 13 Niederlagen in Serie

Oetz/Sautens mit 8 Niederlagen in Serie

Veldidena mit 5 Niederlagen in Serie

Telfs II mit 5 Niederlagen in Serie

