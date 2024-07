Bezirksliga West: Das Starterfeld für die Saison 2024/25

Details Samstag, 06. Juli 2024 01:26

Am zweiten Augustwochenende startet auch die Bezirksliga West 2024/25 in die neue Saiosn. Sehr gespannt darf man auf die Aufsteiger Flaurling/Polling und Stubai II sein. Patscherkofel und Roppen, die den Aufstieg knapp nicht geschafft haben, werden neuerlich versuchen, unter die Top-2 zu kommen. Nicht zu vergessen Absteiger Fritzens, die natürlich möglichst schnell wieder nach oben wollen.

Neu in der Liga

Zwei Aufsteiger kommen aus der 1. Klasse in die Liga. Flaulring/Polling und Stubai II werden versuchen, sich möglichst schnell zu etablieren. Von oben kommt Absteiger SV Fritzens.

Nicht mehr in der Liga

Der SC Imst Sparkasse II und der FC Fliess sind als Meister und Vizemeister aufgestiegen und werden es eine Liga höher probieren. Der FC St. Leonhard hat die Kampfmannschaft aus der Liga zurückgezogen.

Diese Mannschaften starten abermals in der BLW

Patscherkofel hat den Aufstieg knapp nicht geschafft, ebenso Roppen. Sie werden es erneut versuchen. Dazu kommen die Teams von Sellraintal, Veldidena, Wilten, Lechtal, Oetz/Sautens, Roppen, Navis, Sistrans, Telfs II und die WSG Tirol 1c.

So geht es los

Die erste Meisterschaftsrunde 2024/25 wird am zweiten Augustwochenende gespielt. Aufsteiger FC Flaurling/Polling empfängt das Team von Lechtal, Aufsteiger Stubai II spielt in Telfs. Absteiger Fritzens tritt bei der SPG Oetz/Sautens an. Dazu kommen die Duelle zwischen Patscherkofel und Sellraintal, Wilten empfängt Roppen, Navis spielt in Sistrans und WSG Tirol 1c hat die Veldidena zu Gast.

