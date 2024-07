Oetz/Sautens mit Kaderumbruch: Durchschnittsalter nun unter 20!

Details Montag, 22. Juli 2024 01:01

Große Herausforderungen für das extrem verjüngte Team der SPG Oetz/Sautens in der kommenden Meisterschaft der Bezirksliga West 2024/25. Dreizehn Abgänge aus verschiedensten Gründen haben einen Kaderumbruch notwendig gemacht. Das Durchschnittsalter ist um acht Jahre gesunken! Der erste Gegner in der Meisterschaft ist 10. August 2024 um 18 Uhr Absteiger SV Fritzens vor den eigenen Fans.

Aktueller Stand der Vorbereitung?

Roland Waldhart: Trainer SPG Oetz/Sautens: „Seit Anfang Juli sind wir in der Vorbereitung mit drei Einheiten pro Woche. Leider sind durch die Urlaubszeit nicht immer laufend alle Spieler beim Training mit dabei. Es sind insgesamt drei Testspiele geplant!“

Übersicht der Kaderänderungen im Sommer 2024?

Roland Waldhart: „Wir hatten dreizehn Abgänge. Darunter waren drei Vereinswechsel, sechs Karriereende und vier Karrierepause bzw. Studium im Ausland. Wir haben uns mit neuen junge Spielern verstärkt. Vier junge Kicker aus dem eigenen Nachwuchs und die anderen aus der Umgebung! Wir haben den Altersdurchschnitt dadurch von 27,5 Jahre auf 19,2 Jahre reduziert!“

Gibt es verletzte Spieler die zum Start der Saison fehlen werden?

Roland Waldhart: „Leider haben wir immer noch zwei Langzeitverletzte aus der Vorsaison und auch ein junger Spieler hat sich bereits schwerer verletzt! Leider hat sich auch unser Einser-Goalie am Knie schwer verletzt!“

Zielsetzungen für die Saison 2024/25?

Roland Waldhart: „Aufgrund der vielen neuen Spieler, die sich in der Liga erst etablieren müssen und von Einheit zu Einheit zusammenwachsen, streben wir einen sicheren Mittelfeldplatz an.“

Titelfavoriten?

Roland Waldhart: „Aus meiner Sicht der FC Patscherkofel in unserer Liga. In der Bundesliga RB Salzburg und in Deutschland wird es wieder der FC Bayern schaffen!“

Persönliche Anliegen?

Roland Waldhart: „Ich wünsche mir, dass die Vereine im Unterhaus dem eigenen Nachwuchs eine Chance geben und ich wünsche allen Vereine eine verletzungsfreie gute Saison!“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.