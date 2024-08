Wilten strebt Tabellenplatz im oberen Drittel an!

Details Mittwoch, 07. August 2024 01:08

Am Freitag, dem 9.8.24, startet auch die Bezirksliga West in die neue Saison. Die Auftaktpartie um 19 Uhr lautet Patscherkofel gegen Sellraintal. Für den Trainer des SK Wilten ist Patscherkofel der große Titelfavorit. Der SK Wilten lässt am Samstag ab 17 Uhr den Ball wieder rollen. Zu Gast am Besele ist die SU Ropen. Ganz besonders gefeiert wird am 28. September das zehnjährige Bestehen der Damenmannschaft des SK Wilten!

Aktueller Stand der Vorbereitung?

Andreas Ties, Trainer SK Wilten: „Es geht dem Ende zu, aber die Mannschaft war mit 100% Einsatz dabei. Getestet haben wir gegen den FC Oberhofen, SPG Wipptal, SPG Axams/Grinzens, FC Seefelder Plateau und zum Abschluss gegen Zirl.“

Übersicht der Kaderänderungen im Sommer 2024?

Abgänge:

Jakob Reitzenstein zu Wacker Innsbruck

Dominik Schneider zum SV Absam

Zugänge:

Marcus Daunus vom Grazer SC

Stefan Hilber von Reichenau

Gibt es verletzte Spieler, die zum Start der Saison fehlen werden?

Andreas Ties: „Nein, zum Glück alle fit!“

Zielsetzungen für die Saison 2024/25?

Andreas Ties: „Ein Platz im oberen Drittel!“

Titelfavoriten 2024/25?

Andreas Ties: „In der eigenen Liga der FC Patscherkofel, in der Bundesliga RB Salzburg und in Deutschland der FC Bayern München.“

Wichtige Informationen zum Verein?

Andreas Ties: „Am Samstag, dem 28. September, feiern wir das 10-jährige Jubiläum der Damenmannschaft des SK Wilten und am Samstag, dem 12. Oktober, findet das Oktoberfest am Besele statt!“

Persönliche Anliegen?

Andreas Ties: „Die Vereine sollten sich mehr um die Entwicklung der eigenen Nachwuchsspieler kümmern, als das Geld auszugeben, um Spieler von anderen Vereinen zu holen. Es sollte in den Amateurligen in Tirol wieder mehr um die Vereinstreue, Kameradschaft und den Fußball gehen, damit wir zukünftig auch noch heiße Derbys mit vielen Zuschauern sehen können!“

