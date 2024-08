Navis startet in Sistrans in die Saison 2024/25

Details Mittwoch, 07. August 2024 01:11

Ankick in der Bezirksliga West 2024/25 am Freitag, dem 9. August 2024 um 19 Uhr in Patsch! Der FC Patscherkofel empfängt den Fc Sellraintal. Die erste Runde wird dann am Sonntag ab 16 Uhr in Sistrans abgeschlossen. Der SV Navis ist zu Gast und der Co-Trainer von Navis, Philipp Nagele, fasst die aktuelle Situation und die Ziele für 2024/25 zusammen.

An die guten Leistungen vom Frühjahr 2024 anschließen!

Philipp Nagele, Co-Trainer SV Navis: „Nach kurzen drei Wochen Sommerpause sind wir Anfang Juli in die Vorbereitung gestartet. Das erste Testspiel gegen Landesligisten SV Matrei ging leider verloren. Ebenso haben wir gegen den SV Weerberg aus der Gebietsliga Ost nach guter Leistung mit 2:3 verloren. Im letzten Test gegen Gebietsligisten FC Tarrenz konnten wir einen souveränen 5:0 Sieg einfahren. In der ersten Runde des Tirol-Cup mussten wir uns dem FC Wipptal knapp nach Elfmeterschießen geschlagen geben.

Florian Moser, Philipp Spörr, Dominik Glatzl, Luca Peer und Markus Alt haben ihre aktive Karriere beendet. Neuzugänge gibt es keine, jedoch haben wir zwei Spieler aus der SPG Matrei U16 die ab und zu ein Training bei uns absolvieren.

Derzeit haben wir nur einen Ausfall zu beklagen. Fabian Riedl wird uns in den nächsten Wochen aufgrund einer Knieverletzung fehlen.

Das Ziel für die neue Saison ist, möglichst verletzungsfrei zu bleiben und an die guten Leistungen aus dem Frühjahr 2024 anzuknüpfen, um im oberen Tabellendrittel mitspielen zu können.

Titelfavoriten sind die SU Roppen und der FC Patscherkofel. In Österreich setze ich auf Salzburg, in Deutschland wird der FC Bayern den Titel holen.

