Sölden erobert mit Sieg gegen Imst II Tabellenführung – Paznaun mit klarem Erfolg gegen Roppen/Karres

Details Mittwoch, 26. August 2020 01:18

Mit weißer Weste steht SPG Sölden nach der dritten Runde auf der Poleposition der Bezirksliga West – ein hart erkämpfter 2:1 Sieg gegen den SC Sparkasse Imst II. Martin Zangerle trifft für den FC Raiba Paznaun viermal – 5:2 gegen Roppen/Karres. Inzing verliert auswärts gegen Patsch 0:2 und damit ist auch die Tabellenführung weg, die Partie von Veldidena in Navis wird am 26. Oktober 2020 nachgetragen.

Meinhard Riml mit Doppelpack für Sölden gegen Imst II

Andreas Gritsch, Trainer SPG Sölden: „In der Anfangsphase war Imst ein bisschen besser – wir gehen aber per Freistoß von Meinhard Riml in der elften Minute in Führung. Wir waren dann klar besser im Spiel und hatten auch Chancen zum 2:0 und 3:0. Halbzeit 1:0 für Sölden. Das Spiel in der zweiten Hälfte wurde dann von vielen Zweikämpfen geprägt. In der 88. Minute haben wir einen Strafstoß bekommen, im Nachschuss hat Meinhard Riml zum 2:0 verwandelt. Wir haben es dann wieder verabsäumt nachzulegen, Imst konnte dann noch den Anschlusstreffer zum 1:2 durch Maximilian Huber machen. Endstand 2:1 für Sölden!“

Beste Spieler SPG Sölden: Thomas Schneider (IV), Meinhard Riml (MF)

Martin Zangerle trifft für Paznaun viermal!

Benjamin Köll, Trainer FC Raiba Paznaun: „Es war ein hartes Stück Arbeit, kampfbetontes Spiel auf dem kleinen Kappler Platz. Wir waren spielbestimmend, kamen jedoch durch zwei Stellungsspielfehlern zweimal in Rückstand. Lukas Zoller traf in der 7. Minute zum 1:0 für Imst, Martin Zangerle glich für uns in der 19. Minute aus. Abermals Lukas Zoller zum 2:1 für Imst in der 22. Minute Imst geht mit einer 2:1 Führung in die Pause.

Nach der Pause drückten wir erneut auf das gegnerische Tor und haben das Ergebnis relativ schnell ausgeglichen – 2:2 durch Paulo Rossetti in der 50. Minute. Wir haben uns Gott sei Dank vom Gegner nicht anstecken lassen und haben weiter eine fußballerisch ansehnliche Leistung gezeigt. Es wurden viele Torchancen kreiert, wir zeigten guten Offensivfußball. Martin „Tinjo“ Zangerle hatte einen Sahnetag und konnte durch seine Abschlussstärke mit seinen Toren dem Spiel seinen Stempel aufdrücken. Er trifft in Minute 78, 90 und in der Nachspielzeit. Alles in allem ein verdienter Sieg, auch schlussendlich in dieser Höhe, da wir nach dem 3:2 auch weitere Chancen eigentlich früher nutzen hätten müssen!“

Bester Spieler FC Raiba Paznaun: Martin Zangerle (off. MF)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten