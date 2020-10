Imst II hält mit Sieg gegen Wacker Innsbruck 1c Kontakt zum Tabellenplatz zwei

Details Sonntag, 04. Oktober 2020 23:07

In der neunten Runde der Bezirksliga West konnte nur ein Spiel coronabedingt nicht angepfiffen werden – für Lechtal gegen Zirl II wurde noch kein neuer Termin vereinbart. Inzing dominiert weiter sehr klar – 4:0 im Spitzenspiel auswärts bei Veldidena und sechs Punkte Vorsprung auf die Nummer zwei Navis, die gegen Wilten knapp mit 2:1 gewinnen. Neu auf Platz drei der Tabelle der SC Sparkasse Imst II nach einem ungefährdeten 4:2 Erfolg beim FC Wacker Innsbruck 1c.

Wacker Innsbruck 1c trifft erst in der Nachspielzeit zweimal

Das Team von Wacker Innsbruck 1c hat bislang viermal gewonnen und viemral verloren – also eine ausgeglichene Bilanz, gegen Imst war eine recht ausgeglichene Partie zu erwarten. Imst übernimmt aber von Beginn an recht klar das Kommando und hat einen perfekten Start in die Partie. Nach einer Minute kann Tobias Fleischmann Imst mit 1:0 in Führung bringen, sechs Minuten später legt Fabian Thurner nach. Bei Treffer nach guten Kombinationen, die Gäste erweisen sich heute als sehr spielstark. Imst hätte bereits zur Pause alles klar machen können, lässt aber einige Möglichkeiten liegen und führt nach 45 Minuten mit 2:0.

Am Spiel selbst ändert sich in Hälfte zwei wenig. Nach einem Standard fällt bereits in Minute 62 die faktische Entscheidung, welches Team den Dreier holen wird. Loris Schmidt gelingt das 3:0 und neun Minuten vor Schluss ist es Denis Muran, der mit einem weiteren Treffer auf 4:0 stellt. Die Gäste in der Nachspielzeit unkonzentriert - zwei Treffer der Heimelf von Alvin Husic und Matteo Bajo, die die Niederlage für Wacker 1c zumindest optisch erträglicher ausschauen lassen.

Beste Spieler Sparkasse SC Imst KM2: Yannick Jerome Charles Stemmelen

Gregor Eisenbeutl, Trainer Sparkasse SC Imst II: „Der Dreier war zu keiner Zeit und in keiner Weise fraglich. Wir hätten auch noch wesentlich höher gewinnen können. Eine sehr konzentrierte und aggressive Spielweise meiner Mannschaft, die Balleroberungen waren dann die Grundlage für die Treffer.“