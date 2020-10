Nach vier Niederlagen darf Aldrans wieder über einen vollen Erfolg gegen Patsch jubeln!

Details Dienstag, 06. Oktober 2020 21:46

Der SV Aldrans konnte sich in der neunten Runde der Bezirksliga West nach einer Schwächephase wieder etwas vom Tabellenende lösen. Ein sicheres 3:0 gegen die SPG Patsch/Elbbögen bringt Platz zehn in der Tabelle ein. An der Tabellenspitze nichts Neues – Inzing und Navis lassen nichts anbrennen.

Moral gezeigt

Benjamin Köstlinger, Trainer SV Aldrans: „Wir waren über neunzig Minuten die bessere Mannschaft und haben schlussendlich verdient mit 3:0 gewonnen. Mein Team hat nach vier verlorenen Spielen Moral gezeigt und alles auf den Platz gebracht, was ich vorgegeben habe. Die Mannschaftsleistung war hervorragend und gratuliere meiner Mannschaft zu diesen wichtigen Sieg. Ich wünsche unseren Nachbarn, der SPG Ellbögen/Patsch, für die restliche Saison alles Gute. Wir haben zwischen der 41. und 56. Minute die Partie entschieden. Tore von Marko Stankovic, Clemens Pisek und Rene Hofer haben uns den sicheren Dreier gebracht!“

Beste Spieler SV Aldrans: Clemens Pisek (Mittelfeld), Marko Stankovic (Sturm), Dominik Schlar (Verteidigung)

Paznaun bezwingt Sölden im Spitzenspiel

Empfindlicher Dämpfer für die SPG Sölden – die 0:1 Niederlage in Paznaun lässt den Rückstand auf die Nummer eins Inzing nach Verlustpunkten auf drei anwachsen. Sölden wird in der Tabelle von Paznaun und Imst II – 4:2 bei Wacker Innsbruck 1c) überholt. Inzing mit einem 4:0 auswärts bei Veldidena und Navis mit einem 2:1 gegen Wilten punkten ebenfalls voll.