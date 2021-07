Wacker Innsbruck 1c startet mit Erfolg über Navis

Details Dienstag, 27. Juli 2021 17:08

In der Bezirkiga West kam es in der ersten Runde in zwei Partien zu echten Torlawinen. Imst II schoss Zirl II ein ganzes Dutzend, Telfs II gewinnt 9:1 gegen Veldidena. Auf Platz drei der Tabelle Wacker Innsbruck 1c mit einem 5:2 gegen Navis, Patscherkofel feier tmit einem 3:0 gegen Sistrans einen gelungenen Einstand.

Starke Phase – fünf Treffer in 30 Minuten für Wacker 1c

Die Heimelf findet recht schwer in due Partie und die Gäste nützen diese Unsicherheit aus und treffen in der 16. Minute durch Andreas Wolf zum 1:0. Nach einer haben Stunde ist dann aber das Team von Wacker 1c voll da und man geht mit 3:1 in Führung. Der Ausgleich in Minute 29 durch Jakob Singer, das 2:1 vier Minuten später durch Matteo Bajo, das 3:1 weitere drei Minuten später durch Raphael Rauch. Mit 3:1 für Wacker 1c geht es in die Pause.

Faktisch die Entscheidung ist das 4:1 – der zweite Treffer von Matteo Bajo – in der 51. Minute. 5:1 sechs Minuten später – Yervand Sukiasyan. Jetzt ist allerdings die Luft bei der Heimelf etwas weg. Wacker 1c unkonzentriert – aber das wird von Navis nicht sonderlich bestraft – es hapert im Abschluss. Ein Eigentor von Wacker 1c in Minute 82 – das ist der Schlusspunkt auf der Anzeigetafel. Wacker Innsbruck 1c gewinnt gegen Navis mit 5:2.

Beste Spieler FC Wacker Innsbruck 1c: Jakob Singer (OM), Manuel Petutschnig (LIV)

Thomas Löffler, Trainer Fc Wacker Innsbruck 1c: „persönlicher Kommentar: Nach anfänglichen Schwierigkeiten, insbesondere der ersten 15 Minuten, haben wir immer besser in unser Spiel mit und gegen den Ball gefunden. Die Tore fielen allesamt in unserer "Guten Phase". Zum Schluss haben wir dann die Dinge nicht mehr so umgesetzt wie vorher, und hätten durchaus noch weitere Treffer kassieren können. Doch alles in allem, ein gelungener Auftakt!