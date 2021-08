Weltrekord? Simon Schlichtherle trifft für Lechtal gegen Zirl II elfmal!

Details Dienstag, 03. August 2021 12:28

Zunächst einmal Hut ab vor den Kickern des FC Zirl II – auch bei der zweiten bitteren Niederlage der laufenden Saison in der Bezirksliga West versuchte das Team mitzuspielen und ist absolut fair aufgetreten. Auf der anderen Seite ließ es Simon Schlichtherle ordentlich krachen – Tore in Serie – perfekt eingesetzt von seinen Mitspielern. Elf Volltreffer waren es am Ende – 13:1 gewann Lechtal gegen Zirl II.

Elf Tore schießen – das geht nur wenn man von den Mitspielern bedient wird!

Daniel Wolf, Kapitän und sportlicher Leiter SPG Lechtal: „Beide Mannschaften hatten durch diverse Ausfälle - geimpfte, Urlauber, gesperrte Spieler - zu kämpfen. Wir wussten vom letzten Jahr noch, dass die Jungs von Zirl 1b trotz ihrer Ergebnisse immer noch versuchen Fußball zu spielen, somit benötigten wir nicht viel an unserer Taktik umzustellen. Uns gelang es früh das Zepter in die Hand zu nehmen und unserem Knipser Simon Schlichtherle gelangen bereits nach etwa zwanzig Minuten einen lupenreinen Hattrick einzufahren. Durch eine Unstimmigkeit in der Defensive gelang Zirl der Anschlusstreffer zum 3:1 durch Tobias Kollmer. Uns gelang es anschließend den Druck wieder zu erhöhen und wir konnten fünfmal jubeln, wiederum viermal Simon Schlichtherle und einmal unser Spielertrainer Sebastian Huber mit einem Wahnsinnsknaller aus gut 25 Meter! Halbzeitstand 8:1 für lechtal!

In Halbzeit zwei konnten wir an die erste Halbzeit anschließen und wiederum konnte Simon Schlichtherle vier Tore erzielen und dazu ein weiteres Traumfreistoßtor durch den stark spielenden Perl Mike! Ein Lob müssen wir auch an die Jungs von Zirl aussprechen, die trotz des hohen Rückstandes stets fair waren und immer noch versuchten mitzuspielen!!!

Fazit: Nach dem enttäuschenden Ausscheiden im Cup gegen Hatting und dem mäßigen Unentschieden am Besele konnten wir durch eine geschlossene Mannschaftsleistung diesen Sieg einfahren! Sensationell sind natürlich die elf Tore von Simon, doch er selbst hat gesagt: „Elf Tore kann man nur erzielen, wenn man von seinen Mitspieler optimal in Szene gesetzt wird!“

Ausblick: Nächsten Freitag sind wir zu Gast in Imst, dies wird sicherlich eine interessante Partie, da sie meiner Meinung nach auch zu den Titelfavoriten in dieser Liga gehören!“

Beste Spieler SPG Lechtal: Simon Schlichtherle (ST), Mike Perl

