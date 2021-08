Imst II bremst Lechtal ein!

Details Sonntag, 08. August 2021 01:02

Clemens Thurner und Reinhold Fischer bilden eine Doppelspitze als Trainer der KM2 in Imst. Nach drei Runden der Bezirksliga West kann man eine stolze Bilanz präsentieren – drei Siege, Tordifferenz 24:3 und natürlich die Tabellenführung. In der dritten Runde ging es für SC Sparkasse Imst II gegen ein Team das bislang sehr stark aufgetreten ist – SPG Lechtal. In Hälfte eins schuf Imst II schon die Basis für einen Dreier – Kevin Tilg traf viermal. So wirkte sich eine schwächere zweite Hälfte nicht mehr sonderlich dramatisch aus – Imst II gewinnt am Ende gegen Lechtal mit 5:2. Sölden spielt gegen die SPG Roppen/Karres 1:1, Telfs II schlägt Patscherkofel mit 2:0. Die nächste sehr hohe Niederlage gab es für Zirl II – 1:10 in Navis.

Kevin Tilg lasst es für Imst II in Hälfte eins viermal krachen!

Clemens Thurner, Trainer SC Sparkasse Imst II: „Vor knapp 150 Zuschauern starteten wir etwas zögerlich in die Partie. Nach und nach gelang es uns das Spiel zu bestimmen und wir belohnten uns in der 16. Minute mit dem 1:0 durch Kevin Tilg. In der ersten Halbzeit schafften wir es dann unser Spiel, dass wir uns vorgenommen hatten, komplett umzusetzen und schossen drei weitere Tore. gingen mit einer 4:0 Führung in die Pause. Alle vier Treffer hat Kevin Tilg erzielt. Resümee der ersten Halbzeit: Top-Leistung unserer Mannschaft.

In der zweiten Halbzeit konnten wir unser Potential nicht mehr abrufen und somit übernahmen die Gäste aus dem Lechtal zunehmend das Kommando. Unser Tormann Elias Thöni hatte einen richtig starken Tag und hielt uns mit Top-Paraden im Spiel. Mit den Einwechslungen bekamen wir zum Schluss hinaus wieder mehr Zugriff auf das Spiel und mit dem 5:2 von Jonathan Flür in der 92. Minute konnten wir den Sack endgültig zu machen. Zwischenzeitlich kamen die Gäste durch Treffer von Stephan Hazibar und Simon Schlichtherle auf 2:4 heran. Unterm Strich können wir mit drei Siegen in drei Spielen sehr zufrieden sein, jedoch müssen wir weiterhin alles abrufen, können aber positiv in die nächste Spiele gehen!“

Beste Spieler SC Sparkasse Imst II: Elias Thöni (Tor), Thomas Neururer (LV), Joan Battle (MF), Max Huber (MF), Kevin Tilg (ST)

