Wilten trotzt Rum Punkt ab – Telfs II gewinnt gegen Patscherkofel und seltenes Ereignis in Sistrans

In der dritten Runde der Bezirksliga West 21/22 gab es zwei Nullnummern. Der SK Rum hat das 0:0 in Wilten wie eine gefühlte Niederlage erlebt und auch der SV Sistrans und Schwaz II trennen sich 0:0. In Sistrans gab es auch eine nicht alltägliche „Nummernübergabe“. Imst II an der Tabellenspitze ohne Wackler – 5:2 gegen Lechtal. Schärfste Verfolger sind Sölden und Schwaz II, die aber jeweils zwei Punkte mit Remispartien abgegeben haben. Boden gut gemacht hat die neue Nummer vier Telfs II mit einem 2:0 gegen Patscherkofel.

Coach von Rum: „Nullnummer in Wilten fühlt sich wie Niederlage an!“

Markus Seelaus, Trainer SK Rum: „Ich denke, dass wir waren über die gesamte Spielzeit klar spielbestimmend waren, konnten uns auch zahlreiche Torchancen erarbeiten! Leider waren wir extrem nachlässig und verwerteten keine einzige dieser Top-Situation. Großes Lob an dieser Stelle für den gegnerischen Tormann! Im Endeffekt fühlt sich dieser Punkt wie eine Niederlage an, aber wir werden nächste Woche gegen Zirl versuchen den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten!“

Nach zehn Jahren wird die Nummer 10 beim SV Sistrans wieder vergeben!

Das Spiel der dritten Runde der Bezirksliga West zwischen dem SV Sistrans und Schwaz II endet 0:0. Es gab aber auch ein anderes nicht alltägliches Ereignis, das der SV Sistrans folgendermaßen kommentierte:

Nachdem der ehemalige Sistransspieler Benedikt von Ulm-Erbach vor 10 Jahren einen schweren Snowboardunfall hatte wurde seine Nummer 10 nicht mehr vergeben. Vor dem Bezirksligaspiel gegen Schwaz 1b übergab Bene aber „seine 10“ an Mannschaftskapitän Luca Höller.

Benedikt von Ulm-Erbach ist dem Verein immer verbunden geblieben, sei es als Zuschauer, als Organisator des Benefiz-Fußballturniers Benekickt’z in Sistrans oder seit 2019 als sportlicher Leiter. Seit Mai dieses Jahres ist Bene nun Sektionsleiter Fußball, daraufhin dachten sich Vorstand und Mannschaft, dass nach zehn Jahren die zehn wieder vergeben werden kann. Mit dem ersten Auftritt in den neuen Dressen war es am Freitag soweit. Bene freut sich besonders darüber, dass mit Luca Höller, ein Spieler mit dem er noch zusammen kickte, ab jetzt die 10 trägt. Im Spiel gegen Schwaz konnte der erste Saisonpunkt eingefahren werden.

Telfs II hält mit Sieg gegen Patscherkofel Kontakt zur Tabellenspitze

Jasko Kolic, Co-Trainer SV Telfs II: „Wir haben recht dominant gegen den FC Patscherkofel gespielt. In der ersten Halbzeit haben wir ein oder zwei Fehler gemacht in der Verteidigung, jedoch dann in Halbzeit zwei hatte der Gegner so gut wie keine Chancen. Unsere beiden Treffer zum 2:0 fielen in der 9. Minute durch Simon Ribis und in der letzten Spielminute durch Fabian Bartl!“

Beste Spieler SV Telfs II: Thomas Markt, Florian Ribis und Daniel Zobl.

