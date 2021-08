Dreier für Navis, Veldidena und Lechtal in der Bezirksliga West

Details Dienstag, 17. August 2021 18:36

In der Bezirksliga West gibt es nach Runde vier einen neuen Tabellenführer. Sölden hat sich mit einem 3:1 Erfolg auswärts gegen Patscherkofel an die erste Position gesetzt. Ebenso zehn Punkte hat Schwaz II am Konto – Platz zwei – 3:1 gegen Telfs II. Der SC Sparkasse Imst II fällt nach einer 1:2 Niederlage in Navis auf Platz drei der Tabelle zurück. SPG Lechtal dominiert gegen Sistrans – gewinnt 3:0. Am Tabellenende holt sich Veldidena drei Zählen gegen Wilten – ein 2:1 Erfolg.

Navis bezwingt den SC Imst II

Reinhold Fischer, Trainer SC Sparkasse Imst II: „Unglückliche Niederlage in Navis! Nach der schnellen Führung in der dritten Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter von Maximilian Huber, schlichen sich vermehrt individuelle Fehler und Unachtsamkeiten in unser Spiel ein und stärkten somit das Selbstvertrauen der Heimmannschaft. Diese traf dann auch in der 17. Minute durch Philipp Spörr zum 1:1, mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause. Mit Beginn der zweiten Halbzeit wollten wir wieder unser Spiel umsetzen, jedoch dezimierten wir uns in der 54. Minute mit einer gelb/roten Karte selbst. Auch mit einem Mann weniger konnten wir das Spiel bis zum Gegentor, welches durch eine Unachtsamkeit entstand, offen halten. Torschütze für die Heimelf war Marco Peer. In den Schlussminuten versuchten wir wieder alles, um wenigstens einen Punkt aus Navis mitzunehmen. Die Leistung und Einstellung der Mannschaft war total in Ordnung, jedoch belohnten wir uns nicht. Jetzt kommt mit dem SK Rum sicher einer der stärksten Mannschaften in die Velley Arena, da werden wir sicher ein anderes Gesicht zeigen müssen!“

Beste Spieler SC Sparkasse Imst II: Elias Thöni und Seyyid Bozkurt

Rassiges Derby zwischen Veldidena und Wilten

Bünyamin Okur, Trainer FC Veldidena: „Unsere Mannschaft dominierte in einem rassigen Derby über weite Strecken das Spiel und siegte auch deswegen verdient, da unsere Abwehr sicher stand und unsere Stürmer die sich bietenden Torchancen eiskalt verwerteten. Wir konnten mit einem Doppelpack in der 27. und 34. Minute in Führung gehen – Torschützen waren Marco Parigger und Valentin Leitner. In der 68. Minute traf Thomas Nocker für Wilten. Die gesamte Mannschaft zeigte heute ein gutes Spiel mit tollem Tempo und unbändigem Einsatz. Wir standen kompakt in der Defensive und kombinierten auch in der Offensive gefällig, das ergab schöne Spielzüge. Meine Spieler waren heute sehr motiviert und haben verdient gewonnen."

Beste Spieler FC Veldidena: Novak Ikic, Marco Parigger, Karam Al-Kubaisi

Grandiose Vorstellung von Lechtal gegen Sistrans

Sebastian Huber, Trainer SPG Lechtal: „In der letzten Woche haben wir eine bittere Niederlage einstecken müssen, deswegen waren wir heute ganz besonders motiviert. Von Spielminute eins bis neunzig eine absolut dominante Vorstellung meiner Mannschaft. Vom Gegner habe ich nur einen Torschuss in neunzig Minuten gesehen. Jakob Pfefferkorn hat in der 29. Minute ein echtes Traumtor erzielt und in der 76. Minute zum 2:0 nachgelegt. Simon Schlichtherle traf in der 83. Minute zum Endstand von 3:0. Da kann man nichts besser machen, eine tolle Leistung der gesamten Mannschaft!“

Beste Spieler SPG Lechtal: Jakob Pfefferkorn (li. MF), Michael Perl (MF zentral), Stephan Hazibar (li. V)

