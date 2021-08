Reinhold Fischer und Markus Seelaus analysieren Imst II gegen SK Rum

Details Dienstag, 24. August 2021 17:00

Die SPG Sölden verteidigt in der 5. Runde der Bezirksliga West mit einem 4:2 gegen Schwaz Ii die Tabellenführung. Stark Wacker Innsbruck 1c auf Platz zwei der Tabelle – mit einem 4:1 Erfolg gegen Patscherkofel. Wacker 1c Co-Trainer Florian Anderle: „Ein in der Höhe verdienter Sieg, wobei Patscherkofel es uns schwer gemacht hat und kompakt gegen den Ball gespielt hat.“ Der SK Rum hatte eine schwierige und extrem wichtige Auswärtspartie beim FC Sparkasse Imst II zu bestreiten, die man mit 2:1 gewinnen konnte. Mit einem Spiel weniger fehlen damit Rum sechs Punkte auf den Tabellenfüher.

Unbedingt gewinnen!

Reinhold Fischer, Trainer SC Sparkasse Imst II: „Das Spiel gegen Rum wollten wir unbedingt für uns entscheiden, leider schafften wir es nicht umzusetzen, was wir uns vorgenommen hatten. Unser Stellungsspiel stimmte nicht. Wir spielten viel zu hektisch und zu ungeduldig. Man merkte, dass Rum abgezockter und routinierter war. Die Leidenschaft und der Wille unserer Mannschaft war da, bis zuletzt versuchten wir einen Punkt in der VelleyArena zu halten, leider hat es nicht geklappt. Nächste Woche wird es - mit Sicherheit - wieder ein schwieriges Spiel gegen Veldidena am Besele geben. Wir werden uns den Mund abwischen und uns auf nächste Woche top vorbereiten!“

Hart erkämpfter Auswärtssieg

Markus Seelaus, Trainer SK Rum: „Dass 1b Mannschaften oft Wundertüten sind, wissen wir nicht erst seit letzter Woche. Als unsere Burschen inklusive Trainer mit der Aufstellung der Heimmannschaft konfrontiert wurden, war aber klar, dass es diesmal keine „gmahte Wiesn“ werden würde - ganz im Gegenteil. In der Startelf der Imster befanden sich doch etliche Spieler des Kaders der Kampfmannschaft aus der Regionalliga. Diese Tatsache hat bei unseren Jungs aber eine „jetzt erst recht“ Stimmung ausgelöst.

Von Beginn an boten wir der Heimmannschaft die Stirn und waren kämpferisch sehr präsent. Nach dem 1:0 für unsere Farben durch Daniel Gschwentner überließen wir den Gastgebern etwas das Spiel, verteidigten aber geschickt und kamen auch immer wieder nicht ungefährlich vor das Tor.

In der zweiten Halbzeit änderte sich wenig am Spielgeschehen. Die Imster waren bemüht, aber wir verteidigten gut und waren in einem intensiv geführten Spiel immer präsent. Als in der 77. Minute die Gastgeber den Ausgleich durch Fabian Leitner erzielten, wurde es für kurze Zeit noch einmal etwas hektisch. Fünf Minuten vor Schluss entschied dann Schiedsrichter Mario Hasslwanter auf Elfmeter für unserer Jungs. Routinier Daniel Gschwentner ließ sich diese Chance nicht entgehen und wurde an diesem Abend zum Doppeltorschützen. Die Imster 1b rannte danach mit dem Mut der Verzweiflung gegen unsere gut gestaffelte Defensive erfolglos an. Es blieb bei einem hart erkämpften Auswärtssieg. Fazit: eine kämpferisch und physische Glanzleistung gegen einen Gegner, der in dieser Konstellation sicher zu den Topteams der Liga zählt. Gratulation an das ganze Team, so macht das Spaß!“

Beste Spieler SK Rum: Daniel Gschwentner (6er), Raffael Wechner (IV), Michael Rauth (ST)

