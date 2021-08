Sechs Treffer zwischen Rum und Lechtal – zehn Treffer zwischen Veldidena und Imst II

Details Sonntag, 29. August 2021 16:34

Torlawine in der sechsten Runde der Bezirksliga West. Nur ein Spiel in dem weniger als sechs Tore gefallen sind! Leader Sölden gewinnt in Telfs 5:1, neu auf Platz zwei Schwaz II nach einem 3:1 im Spitzenspiel gegen Wacker Innsbruck 1c. Der SK Rum hält Platz vier – ein etwas glücklicher 4:2 Erfolg gegen Lechtal. Zehn Treffer zwischen Veldidena und dem SC Sparkasse Imst II. Imst konnte dreimal einen Rückstand ausgleichen und gewinnt am Ende mit 6:4 – Platz fünf in der Tabelle.

Coach von Rum: „Die drei glücklichen Punkte gegen Lechtal nehmen wir gerne mit!“

Markus Seelaus, Trainer SK Rum: „Ein Spiel, in dem wir uns nicht gerade in spielerischer Topform gezeigt haben. Die SPG Lechtal hatte über die gesamte Spielzeit gesehen die klareren Torchancen, konnte diese aber nicht nutzen! In der 14. Minute trifft Dominik Müller zum 1:0 für meine Elf, Jakob Pfefferkorn gleicht zwei Minuten später aus. Abermals Dominik Müller zum 2:1 in der 41. Minute. Wir schaffen es aber nicht den Vorsprung in die Pause mitzunehmen, denn Jonas Haider gleicht in der letzten Spielminute der ersten Hälfte aus. 2:2 zur Pause. Thomas Jud und Michael Rauth sorgen in den letzten Minuten der Partie für unseren 4:2 Erfolg. Im Endeffekt nehmen wir die glücklichen drei Punkte aber gerne mit!“

Bester Spieler SK Rum: Dominik Müller

Zehn Treffer zwischen Veldidena und Imst II

Clemens Thurner, Trainer SC Sparkasse Imst 1933 II: „Die harte Arbeit über neunzig Minuten wurde schlussendlich mit drei Zählern belohnt. Wir waren von der ersten Minute an gut im Spiel und haben im Vergleich zur Vorwoche gegen Rum strukturierter, mit mehr tiefen Bälle gespielt und schneller den Abschluss gesucht. Um so ärgerlicher die Gegentore. Die Jungs waren in einigen Situationen zu übermütig und wollten immer den einen entscheidenden Ball spielen, dies ging leider dreimal schief und so stand es nach 55 Minuten 3:3. Die Treffer bis zum 3:3 haben für Veldidena Valentin Leitner und Felix Wienerroither (2) erzielt, für mein Team waren es Patrick Tilg (2) und Felix Huber.

In Minute 63 aber dann das 4:3 für mein Team durch Yannick Jerome Charles Stemmelen, das 5:3 in der 74. Minute durch David Schneider und das 6:3 durch Joshua Harold in der 78. Minute. Veldidena hatte dann noch einen Strafstoß in der Nachspielzeit – 4:6 durch Valentin Leitner.

Trotzdem können wir stolz sein, wir haben weiter gemacht, obwohl wir dreimal in Rückstand geraten sind. Wir haben dann das Momentum auf unsere Seite gebracht und rasch drei Treffer nachgelegt. Besonders freuen wir uns über die Treffer von Felix Huber und David Schneider, zwei junge Wilde! Im Nachhinein war der Sieg mehr als verdient, aber auch ein Kompliment an Veldidena, sie sind eine sehr unangenehme Truppe, die richtig gute Kicker in ihren Reihen hat.“

Beste Spieler SC Sparkasse Imst II: Patrick Tilg (ST), David Schneider (ST), Thomas Neururer (LV)

