Imst II setzt sich im Spitzenspiel gegen Schwaz II durch

Details Samstag, 18. September 2021 15:00

Auftakt zur neunten Runde der Bezirksliga West mit dem Spitzenspiel zwischen dem SC Sparkasse Imst II und dem SC Eglo Schwaz II. Imst II gelingt ein 3:1 Erfolg und damit steht Imst zumindest bis Samstagabend am ersten Tabellenplatz. Sölden kann mit einem Dreier in Wilten wieder die Tabellenspitze übernehmen. Rum hält mit einem knappen 4:3 Erfolg gegen Veldidena den Kontakt zur Tabellenspitze, Sistrans bestiegt Wacker Innsbruck 1c mit 2:1.

Topleistung der gesamten Mannschaft!

Clemens Thurner, Trainer SC Sparkasse Imst II: „Uns war klar, dass uns Schwaz alles abverlangen wird und wir immer an die Grenzen gehen müssen. So gingen wir auch ins Spiel und der Matchplan ist voll aufgegangen. Wir gingen verdient in der 32. Minute durch Kevin Tilg mit 1:0 in Führung und haben fast nichts zu gelassen. Der Ausgleich durch Schwaz war per Elfmeter, verwandelt von Christoph Höflinger in der 35. Minute - recht glücklich!

In der zweiten Halbzeit gab es für uns keinen Grund irgendetwas zu verändern, die Art und Weise wie wir dann gespielt war beeindruckend! Das 2:1 und 3:1 war absolut verdient! Kevin Tilg in der 58. und Patrick Tilg in der 75. Minute waren die Torschützen. Diesmal gibt es nichts zu beanstanden und ich möchte fast sagen, dass dies unsere beste Saisonleistung war. Lob an die gesamte Mannschaft!

Nächste Woche heißt es , 'kleines' Westderby, Telfs 2 wird uns am Emat nächsten Freitag, dem 24. September 2021 ab 19:30 wieder alles abverlangen. Wir werden uns Top vorbereiten und wollen das nächste "Endspiel" für uns entscheiden. Die gesamte Mannschaft hat gestern eine Topleistung gezeigt!“

